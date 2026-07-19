Cod portocaliu de furtuni în România. Zonele afectate de vijelii și grindină

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Duminică, zonele montane, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei, Moldovei și Oltenia sunt sub cod galben. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

În noaptea de duminică spre luni, avertizarea se mută spre Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei.

Luni, instabilitatea atmosferică revine în Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și Meridionali.

Bucureştiul, sub ameninţarea furtunilor

Bucureștiul rămâne sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 36 de grade. ANM anunță însă și vijelii cu grindină, începând de duminică după-amiaza.

Duminică, vremea rămâne caniculară, cu disconfort termic ridicat în toată ziua. Temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade. Luni, vremea rămâne călduroasă, cu maxime de 33-35 de grade.

Disconfortul termic se menține ridicat și indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități.

Instabilitatea atmosferică se accentuează în ambele zile, începând cu orele după-amiezii. Duminică sunt așteptate averse torențiale de 10-20 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și rafale de vânt de 50-70 km/h. Sunt posibile și condiții de grindină.

Luni, cantitățile de apă vor fi mai reduse, de 5-10 litri pe metru pătrat, izolat peste 15, dar rafalele de vânt rămân la fel de puternice.

Din 19 iulie, ora 10:00, și până marți, 21 iulie, ora 10:00, este activ un cod galben de caniculă și nopți tropicale.

Din 19 iulie, ora 10:00, și până duminică seara, la ora 22:00, este activ și un cod galben separat, pentru instabilitate atmosferică și vijelii.

Un al treilea cod galben, tot pentru instabilitate atmosferică, va fi valabil luni, între orele 10:00 și 22:00.