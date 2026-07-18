Prim-vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, consideră că, în contextul în care conflictul dintre liderii politici a căpătat mai degrabă un caracter personal, adoptarea în Parlament a legilor asumate ca jaloane în PNRR ar necesita un dialog mai larg. Potrivit acestuia, la discuții ar trebui să participe nu doar liderii politici, ci și reprezentanți ai sindicatelor, patronatelor și ai altor membri ai formațiunilor politice, potrivit News.ro.

Victor Negrescu cere un "pact civil" pentru adoptarea legilor din PNRR: "Fac apel să depăşim aceste momente" - Profimedia

Victor Negrescu susţine că nu percepe "ca pe o ameninţare" declaraţiile preşedintelui PSD Sorin Grindeanu privind faptul că PSD nu va vota unele legi care reprezintă jaloane în PNRR şi care, dacă nu ar fi adoptate, ar face ca România să piardă sute de milioane de euro. Oficialul PSD consideră că acele declaraţii sunt "mai degrabă un apel pentru a discuta în mod real despre respectivele legi, care nu pot fi pur şi simplu trimise către Parlamentui României fără un dialog real".

"Eu cred că, dincolo de declaraţiile publice, PSD poate găsi o soluţie pentru a aproba o bună parte din respectivele măsuri, dacă va exista acest dialog. Aici, intervenţia Administraţiei Prezidenţiale va fi crucială pentru a reveni la masa dialogului, a discuta efectiv despre respevtivele legi. Eu fac apel să depăşim aceste momente şi totuşi să disutăm despre o formulă agreată de toată lumea", a afirmat Victor Negrescu într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.

Acesta susţine că, în condiţiile în care disputele dintre liderii politici au "luat mai degrabă o conotaţie personală", e nevoie ca şi alte persoane în afara acestor lideri să participe la discuţii.

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"Avem şi această dispută care a luat mai degrabă o conotaţie personală între liderii formaţiunilor politice şi atunci o formulă pe care aş vedea-o posibilă este o formulă care nu implică doar liderii formaţiunilor pro-occidentale, ci pe lângă aceştia, să avem poate o reprezentare mai mare din partea formaţiunilor politice, dar şi sindicatele, patronatele să vină să atea la aceeaşi masă. Eu cred că trebui să depăşim momentul unui pact strict politic şi să mergem către un pact civil, un pact la nivelul societăţii care permită adoptarea acelor legi într-o formă agreată de societate, că dacă societatea respinge legile, degeaba le aduci până la nivelul Parlamentului României", a adăugat Victor Negrescu.