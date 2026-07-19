Vacanța la mare a fost un nedorit test al răbdării pentru mii de turiști. O pană majoră de curent a lăsat fără electricitate patru stațiuni din sudul litoralului, iar oamenii au rămas ore în șir fără aer condiționat, fără lumină în camere și în imposibilitatea de a plăti cu cardul sau de a scoate bani de la bancomate. Revoltați, mulți au cerut banii înapoi, după o noapte petrecută în beznă. Şi mai ghinionistă a fost o turistă din Saturn, care s-a trezit cu o placă de rigips în cap în timp ce stătea la masă.

După o zi petrecută la plajă, mii de turişti s-au întors în camerele de hotel şi au găsit căldură sufocantă şi beznă. O pană majoră de curent a lăsat fără electricitate patru staţiuni din sudul litoralului, iar buna-dispoziţia turiştilor s-a transformat rapid în revoltă. În plină vară camerele de hotel au devenit de nelocuit, după ce aparatele de aer condiţionat nu au mai funcţionat. Problemele nu s-au oprit însă aici. Plata cu cardul a fost imposibilă în multe locuri, iar bancomatele au rămas nefuncţionale, aşa că mulţi turişti s-au trezit fără posibilitatea de a face rost de bani cash.

Abia după aproape 24 de ore lucrurile au revenit la normal

Primele hoteluri au rămas fără curent după-amiază, dar pana s-a extins rapid la sute de unităţi de cazare, restaurante și beach-baruri. Deși alimentarea a fost reluată după miezul nopții, întreruperile au continuat, spre disperarea turiștilor. Mulți ne-au trimis imagini pe Fii Observator. Abia după aproape 24 de ore lucrurile au revenit la normal. "Avem un generator care, din păcate, nu duce 13 etaje, duce doar parter si restaurant", a declarat Florina Matei, administrator hotel Saturn.

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"Din cauza consumului mare de energie electrică în timpul verii când aerele condiţionate de la unităţile hoteliere funcţionează a fost un deficit de energie pe reţea şi protecţiile care le au pe transformatoare au sărit", a declarat Paul Foleanu, primar Mangalia. O femeie de 57 de ani, cazată la un hotel din Saturn a ajuns la spital, după ce o bucată de rigips s-a desprins din tavan şi i-a căzut în cap în timp ce lua micul dejun.