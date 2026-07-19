Locul din România unde sunt doar 10°C, în timp ce restul țării se topeşte la peste 30°C

Temperaturile depășesc 30 de grade Celsius în acest weekend, deci e cazul să căutăm refugii răcoroase. Peștera Polovragi este una dintre destinațiile preferate de turiști. Situată la o altitudine de peste 600 de metri, aceasta atrage vizitatori din toate colțurile țării, mai ales în perioadele caniculare.

Peștera Polovragi "este dispusă pe 4 nivele. Două sunt deasupra noastră. nivelul turistic sau nivelul de bază, şi nivel -1 sau partea activă a peşterii. Deci este o peşteră în formare", explică ghidul turistic.

Şi una dintre cele mai spectaculoase și legendare atracții din România, unde e nevoie ca turiştii să aibă la ei o haină în plus, indiferent de anotimp. Dacă afară termomtrele depăşesc 30 de grade, aici, în Peştera Polovragi temperatura rămâne constantă la doar 10 grade. Tocmai de accea tot mai mulţi aleg acest loc ca refugiu de zilele caniculare.

"Vin pentru proprietăţile care le are peştera din punct de vedere religios, din punct de vedere energetic", a declarat Mihai Zgovancu, ghid turistic.

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Legenda peşterii Polovragi

Peștera este strâns legată de figura lui Zamolxe, lider spiritual al geto-dacilor. În adâncuri trăiește și o colonie de lilieci "potcoavă", iar picăturile de apă ce se preling din tavan sunt numite, în credința populară, lacrimile lui Zamolxe. "Aşteptam răcoarea asta, faţă de oraşele unde e foarte, foarte cald.".

Peștera Polovragi are galerii care se întind pe 10 kilometri, din care pot fi vizitaţi doar 800 de metri. Intrarea în Peștera Polovragi este situată în Munții Parâng din judeţul Gorj la o altitudine de 670 de metri. Biletul costă 20 de lei.