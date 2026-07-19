Fraţii Tate au fost arestaţi, la Miami, după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor. Autorităţile din Regatul Unit au extins acuzaţiile la adresa influencerilor, iar acestea merg de la viol până la pornografie infantilă. Arestarea vine la scurt timp după ce fraţii Tate au postat mesaje jignitoare la adresa DIICOT, pe reţelele sociale. În mod ironic, acum avocatul lor speră să-i scape fix cu ajutorul autorităţilor române. Spune că extrădarea nu poate fi făcută până când cei doi nu scapă de procesele din România.

Ca din oală i-au luat poliţiştii americani pe Fraţii Tate. I-au încătuşat înaintea unei gale de box fără mănuşi, unde Andrew urma să fie prezentator.

Înainte să fie dus la maşina ofiţerilor, Andrew Tate a aşteptat minute bune ca un apropiat să îi poată scoate lanţul masiv de aur de la gât. Reţinerea vine în urma unui mandat de extrădare trimis de autorităţile britanice în America.

Acuzaţii de viol, trafic de persoane şi imagini indecente cu un copil

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"Am început urmărirea penală împotriva lui Andrew şi Tristan Tate pentru noi infracţiuni, printre care viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni ce implică imagini indecente cu un copil", a afirmat Malcolm McHaffie, şeful diviziei de infracţiuni speciale a Procuraturii Coroanei Marii Britanii.

Autorităţile britanice cer de mai bine de doi ani extrădarea fraţilor Tate, care au dublă cetăţenie, britanică şi americană. În urma noilor acuzaţii, numărul victimelor din dosar a urcat la 7. Iar fraţii au de înfruntat, împreună, 59 de capete de acuzare. Influencerii au negat mereu acuzaţiile.

"Cum se face că Marea Britanie, o ţară care se prăbuşeşte şi căreia nu îi pasă de bandele de exploatare sexuală, nu îi pasă de înjunghieri, nu îi pasă de drogurile de pe străzi, nu îi pasă de infracţiunile adevărate, vorbeşte în continuare despre Andrew Tate? Răspunsul este pentru că eu atrag atenţia asupra problemelor din ţară", a spus Andrew Tate.

Cu puţin timp înainte de arestare, Andrew Tate posta mesaje batjocoritoare la adresa DIICOT, pe reţelele sociale, invitându-i pe procurori să-i percheziţioneze vila din România. Acum, avocatul său din America, speră ca tocmai problemele din România să îi salveze clienţii.

"Există un acord între guvernele Marii Britanii şi România conform căruia Marea Britanie nu poate cere extrădarea cât timp încă există procese pe rol în România. Nicio ţară nu poate călca în picioare suveranitatea judiciară a alteia din raţiuni politice", a spus Joseph McBride, avocatul fraţilor Tate.

Dosarele din România ar putea complica procedura de extrădare

Acuzaţiile faţă de fraţii Tate se extind şi în România. Cei doi fraţi au fost audiaţi de DIICOT ultima oară pe 17 iunie. Andrew este bănuit că a recrutat o tânără prin metoda "lover boy", în 2017, şi ar fi forţat-o să facă videochat în vila sa, de lângă Bucureşti. De asemenea, împreună cu Tristan Tate, ar fi înfiinţat o firmă prin care au rulat aproape 15 milioane de lei, bani obţinuţi din traficul de persoane.

"În mod evident va afecta desfăşurarea procedurilor judiciare din România. E posibil să le tergiverseze, pentru că va fi imposibil de îndeplinit procedura de cedare cu ei în România", a afirmat Constantin Ioan Gliga, avocatul fraţilor Tate.

Surse apropiate de caz spun că Fraţii Tate vor apărea în faţa unui tribunal din Miami săptămâna viitoare.