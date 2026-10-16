Daniel Zamfir a promis în scris că nu votează guvernul Niculescu. Două zile mai târziu a ajuns ministru

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus aseară la Parlament lista cu membrii Guvernului și programul de guvernare. Guvernul PSD-Niculescu nu ar trebui să întâmpine probleme în obținerea voturilor necesare, doar că liberalii nu vor să voteze in corpore executivul său, așa cum le-a cerut Ilie Bolojan. Luca Niculescu a primit deja o listă de condiții din partea PSD. Printre ele se numără indexarea pensiilor de anul viitor, dar și comasarea localităților cu mai puțin de 1500 de locuitori.

11 miniștri va avea PSD în noul cabinet. Totuși, lista de miniștri PSD are niște probleme, evidențiate de foștii parteneri de Coaliție.

Doi miniştri PSD cu probleme de imagine: Marian Neacșu şi Daniel Zamfir

Marian Neacșu, nominalizat pentru funcția de ministru de Interne, are o condamnare penală. Șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la cabinetul său parlamentar.

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Tot pentru conflict de interese, social-democrații l-au demonizat însă pe Dominic Fritz, care trebuie acum să renunțe la funcția de primar. Marian Neacșu, acum propus pentru portofoliul care se ocupă de lege și ordine, a fost însă reabilitat.

La rândul său, Daniel Zamfir, propus de PSD pentru funcția de ministru al Economiei, a dat în scris, la România TV, că nu va vota Luca Niculescu. Acum va face parte din cabinet.

Câte voturi de la liberali îşi permite Guvernul Niculescu să piardă

O răzgândire s-ar putea să apară și la PNL, pentru că lista de miniștri din eșalonul mai degrabă apropiat de AUR din PSD decât de valorile socialismului european i-a scandalizat pe unii membri de partid, iar reacția de dezgust a electoratului de dreapta față de compromisul pe care sunt pe cale să-l facă liberalii, votând o astfel de listă, i-a speriat. Așa că, în clipa de față, nu se știe dacă PNL va acorda toate voturile posibile Guvernului Niculescu.

Liberalii vor lua decizia oficială la acest final de săptămână și sunt membri care își doresc ca decizia să fie lăsată la liber. Oricum, guvernul Niculescu nu are nevoie de toate voturile liberalilor, își permite să piardă jumătate, adică vreo 40, pe drum, și tot depășește cele 233 de voturi necesare învestirii, dacă PACE, UPR și UDMR se țin de cuvânt.

Oricum, Ilie Bolojan a încercat să-i liniștească pe colegi și le-a transmis că uneori trebuie să pună responsabilitatea mai presus de costul de imagine și că, dacă nu ar vota guvernul, ne-am împrumuta la dobânzi mult mai mari. Cel mai ușor e să fii radical, a mai explicat Bolojan.

Oricum, chiar dacă nu depun moțiuni de cenzură, liberalii pot să depună moțiuni simple și să atace la Curtea Constituțională legi adoptate la propunerea miniștrilor sau parlamentarilor PSD. Iar atunci când vor face asta, nu este exclus să primească și sprijinul USR.

Votul de învestire, marți, de la ora 14:00

Aflat la Bruxelles, unde a discutat, printre altele, și despre atacurile cu drone în Marea Neagră, președintele Nicușor Dan s-a declarat cât se poate de sigur că noul cabinet va trece fără probleme și va fi învestit marți, de la ora 14:00, când se reunește Parlamentul.

Odată cu decizia de intrare la guvernare, social-democrații au prezentat și așteptările pe care le au de la premierul desemnat.

Condițiile PSD pentru noul Guvern

Printre măsurile cerute de PSD se numără: raportul privind deficitul (1 noiembrie), rectificarea bugetară (1 noiembrie), bugetul pentru 2027 (1 decembrie), memorandumul cu sindicatele că nu cresc taxele, eliminarea plății CASS pentru mame și veterani de război şi reforma administrativă.

Practic, Luca Niculescu va trebui să prezinte un raport transparent al deficitului bugetar până la 1 noiembrie, să rezolve rectificarea bugetară până la aceeași dată și să adopte bugetul pe 2027 până la 1 decembrie. De asemenea, premierul trebuie să se angajeze că nu va crește taxele în 2027. Și că va elimina plata CASS pentru mame. Altă cerință a PSD este comasarea localităților cu mai puțin de 1500 de locuitori.

Amintim că Sorin Grindeanu a anunțat miercuri seară că liderii partidului au decis în Consiliul Politic Național să dea "undă verde intrării PSD la guvernare deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu". Tot atunci a transmis că "Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele șase luni de guvernare".

Social-democrații vor și indexarea pensiilor, de anul viitor. "Pensiile vor fi indexate cu siguranță. Nu pot să vă spun cifrele pentru că ar trebui să existe o discuție cu premierul desemnat. O discuție cu ministrul desemnat al Finanțelor", a declarat la Antena 3 CNN Florin Manole, ministrul propus al Muncii.

Nicușor Dan vede sfârșitul crizei politice

De la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a anunțat sfârșitul crizei politice. "Există o foarte mare probabilitate că vom avea marți un guvern. Pentru că există deja acorduri semnate între premierul desemnat și partide", a transmis șeful statului.

George Simion, președintele AUR, a reacționat spunând că peste șase luni "se prefac iar că se ceartă". "Cot la cot, Grindeanu și cu domnul Bolojan o să voteze un guvern marionetă care după șase luni expiră", a spus liderul AUR.

Calculele arată că guvernul Niculescu se poate baza pe cel puțin 280 de voturi în Parlament, mult peste necesarul de 233.

Liberalii se tem că vor deconta electoral votarea unui guvern cu 11 miniştri PSD

Într-un mesaj pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat alegătorilor de ce liberalii vor vota acest guvern.

"Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite". Explicația șefului PNL a primit însă sute de comentarii negative.

Surse Observator spun că revolta electoratului de dreapta a produs tensiuni uriașe la vârful Partidului Național Liberal. Mulți dintre liderii județeni și-ar dori ca PNL să nu voteze guvernul Luca Niculescu, de teamă că partidul va deconta electoral instalarea unui guvern cu 11 miniștri ai Partidului Social Democrat.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan susține că PNL se va retrage în opoziție după votul de învestire. Dar nu va ezita să depună o moțiune de cenzură dacă miniștrii PSD vor sfida măsurile dorite de liberali.

Numele noi din viitorul cabinet

Alexandru Nazare rămâne singurul ministru neafiliat politic care supraviețuiește în noul guvern. Ceilalți independenți vor ocupa pentru prima oară funcția de ministru.

La Educație este propus Sorin Costreie, profesor universitar specializat în filosofia matematicii și actual consilier al președintelui Nicușor Dan.

La Cultură, Ioana Ciocan, fondatoarea festivalului Art Safari. Ciocan a făcut parte și din comitetul de înființare a Muzeului Ororilor Comunismului.

La Externe, ministru va fi Dan Neculăescu, până acum ambasador al României la NATO. Diplomat de carieră, Neculăescu a contribuit la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite.

Bogdan Dumitru va prelua Ministerul Comunicațiilor, care va avea și un departament dedicat inteligenței artificiale. Dumitru este unul dintre fondatorii celei mai cunoscute companii românești de securitate cibernetică.

Cel mai nou nume de pe lista de miniștri este Dumitru Chisăliță, la Energie. Chisăliță este inginer de peste 30 de ani și fondator al Asociației Energia Inteligentă.