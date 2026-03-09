MAE: 2000 de români s-au întors din Orientul Mijlociu. Cine nu se prezintă la zbor să anunțe înainte

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, estimează că 2.000 de români au revenit în ţară din zona Golfului, prin intermediul zborurilor de evacuare, al celor de repatriere asistată sau al zborurilor comerciale.

"Din cifrele estimative pe care le avem, ne apropiem de 2.000 de cetăţeni români care s-au întors, fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri de repatriere asistată, fie cu zboruri comerciale, dar facilitate de sprijinul oferit de MAE şi statul român. De asemenea, avem în evidenţă zborurile comerciale care au ajuns la Bucureşti. Circa 1.500 de cetăţeni au revenit cu propriile lor mijloace. Acest număr, sperăm noi, va creşte, pentru că frecvenţa zborurilor comerciale din statele din regiune este la rândul său într-o uşoară creştere. Dar, în continuare, există zboruri anulate, zboruri care nu pot fi efectuate din cauza condiţiilor de securitate", a precizat Ţărnea, luni, în cadrul unei conferinţe de presă cu privire la situaţia de securitate din Orientul Mijlociu, preluat de Agerpres.

Acesta a menţionat că luni dimineaţă au aterizat în ţară două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat (Oman) - Bucureşti. Pentru aceste repatrieri a fost activat Mecanismul european rescEU, iar costurile zborurilor sunt acoperite de Uniunea Europeană. La bordul aeronavelor s-au aflat 273 de cetăţeni români şi 82 de cetăţeni străini.

Andrei Ţărnea a explicat că pentru transport de urgenţă în cadrul rescEU sunt utilizate avioane operate de LOT, din Polonia. El a mulţumit DSU pentru "cooperarea excelentă" şi a evidenţiat colaborarea cu DG ECHO şi Centrul european pentru gestiunea situaţiilor de criză.

Ţărnea: "Efortul logistic a fost destul de complex"

Reprezentantul MAE a explicat că au existat convoaie de autocare pentru aducerea pasagerilor la Muscat şi că efortul logistic a fost unul "destul de complex". Persoanele eligibile au fost contactate de pe listele prioritare. Este vorba despre: copii, cazuri medicale, femei gravide.

"România mai are un număr de zboruri rezervate în acest mecanism şi, în măsura în care zilele acestea pregătirile operaţionale continuă, o să vă spunem detalii suplimentare despre noi zboruri de acest tip. Diferenţa dintre zborurile sub mecanism rescEU şi evacuările făcute sub mecanismul de protecţie civilă a UE este că în cazul rescEU este vorba de o capabilitate a UE. Costurile de menţinere, de utilizare sunt 100% asigurate de UE. Deci, sunt repatrieri plătite din bugetul UE. Traseul terestru, convoiul de autocare cu care au fost duşi, este la rândul său eligibil pentru 75% din costuri, tot din fondurile rescEU", a explicat el.

Prima aeronavă a aterizat luni dimineaţă, la ora 4:20, iar la bordul ei se aflau 110 adulţi, 38 de minori şi 3 copii. La bordul celei de-a doua aeronave au fost 98 de adulţi, 23 de minori şi un bebeluş. De asemenea, la bordul lor s-au aflat cetăţeni din alte state europene: Croaţia, Estonia, Franţa, Germania, Republica Moldova, Muntenegru, Spania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Danemarca, Irlanda, Italia, Polonia, Serbia şi Slovenia.

Ministerul face apel la cetăţenii din zona Golfului care nu se prezintă la zbor să anunţe în prealabil

"În continuare, şi pentru zborurile de evacuare şi la zborurile de repatriere asistată, o problemă rămâne prezentarea la zbor. Ştim că situaţiile sunt dificile. Pentru multă lume nu e uşor să ajungă, dar este important să comunice, în măsura posibilului, cu cei cu care ţin legătura, pentru a ne asigura că avem timpul necesar pentru a înlocui persoanele care nu pot să participe la o evacuare sau la o repatriere asistată, realocând biletele", a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă cu privire la situaţia de securitate din Orientul Mijlociu.

"Nu e un reproş făcut cetăţenilor, dar este extrem de important ca cei care cumpără bilete pe aceste aeronave să le şi folosească. Sau atunci când nu, să le elibereze cu suficient de mult timp înainte, încât să fie posibilă realocarea unor locuri, inclusiv pe bani, în charterele de repatrieri asistate, pentru a ne asigura că un număr cât mai mare de cetăţeni români se întoarce", a spus acesta.

În altă ordine de idei, Ţărnea a precizat că autorităţile continuă demersurile pentru dezescaladarea conflictului şi pentru asigurarea respectării principiilor dreptului internaţional în ceea ce priveşte atacurile "pe care Iran le face împotriva unor ţări non-combatante" din regiune. Reprezentanţii MAE au avut convorbiri cu miniştrii de externe şi cu autorităţile locale ale acestor ţări, pentru "a facilita siguranţa şi securitatea" cetăţenilor români în regiune, precum şi revenirea lor în ţară.

"Continuă, din păcate, schimburile de focuri. Au fost lovituri, în continuare cu rachete balistice de croazieră şi drone, în statele din regiune. Spaţiile aeriene ale mai multor ţări din Orientul Mijlociu rămân, în continuare, fie închise, fie sunt operate în ferestre de oportunitate sau sunt închise, atunci când condiţiile de securitate o cer. Un număr semnificativ de cetăţeni europeni şi de cetăţeni români sunt în continuare în regiune", a adăugat acesta.

