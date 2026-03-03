MAE: Nu există fizic posibilitatea de a prelua atâtea telefoane. Sunt 16.000 de cetățeni în zonă

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat continuarea eforturilor pentru asistența și repatrierea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu, anunțând că în atenția autorităților se afla în jur de 16.000 de cetățeni, dintre care aproximativ 3.000 solicită asistență. Purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Țărnea susține că activitatea consulară abia mai face față valului uriaș de solicitări.

"Încep cu câteva cuvinte despre situația generală de securitate în Orientul Mijlociu. Așa cum mulți dintre dumneavoastră ați văzut, pe parcursul zilei de ieri, a nopții și a primei părți a zilei de astăzi, au continuat lovituri aeriene în țări din spațiul Orientului Mijlociu, nu doar în Israel și în Iran, dar au fost atacuri cu drone și rachete în Bahrain, în zone industriale din Emiratele Arabe Unite, într-un port comercial din Oman", a declarat Andrei Țărnea, adăugând că aceste evoluții au dus la închiderea totală sau parțială a spațiilor aeriene din regiune.

16.000 de români în zonă

Prezentând situația românilor din regiune, oficialul a punctat că în cursul dimineții, două avioane Tarom au aterizat la București, aducând în țară 307 cetățeni români evacuați din Israel. În plus, Țărnea a mai anunțat numărul cetățenilor români aflați în atenția Ministerului de Externe. "Fie că solicită informații, fie că solicită asistență, suntem la circa 3.000 de cetățeni care solicită ajutor pentru repatriere și avem în atenție un număr de circa 16.000 de cetățeni în regiune. Încă o dată, nu este totalul cetățenilor români din aceste spații, dar este vorba despre cei care sunt cetățeni români și nu sunt rezidenți neapărat", a declarat oficialul.

Privind numărul ridicat de persoane, Țărnea a spus: "Pe acest fond, așa cum știți, a fost crescut personalul consular dedicat liniilor telefonice. Continuăm să primim mesaje de la cetățeni și mai ales de la familii sau prin media că rămâne dificultatea de a contacta consulatele. Mă tem că aceasta va rămâne persistentă pe durata crizei pentru că, având în vedere numărul de persoane, nu există fizic capacitatea de a prelua simultan atâtea telefoane".

Țoiu, la aeroport spre propriul ei zbor

Despre acțiunile diplomatice realizate de autoritățile de la București, acesta anunță că MAE a condamnat atacurile Iranului asupra statelor din regiune și că ministrul Oana Țoiu a avut convorbiri telefonice cu omologi din Egipt, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Irak și Iordania „pentru a adresa atât componenta politică și de securitate, cât și cea care vizează circumstanțele și asistență care poate să fie oferită cetățenilor români aflați pe teritoriul acestor state”.

"Am continuat, alături de comunitatea internațională și statele membre ale Uniunii Europene, să deplângem atacurile complet nejustificate și legale ale Iranului împotriva țărilor din regiune, care sunt tocmai cele care determină aceste circumstanțe deosebite pentru un număr atât de important de cetățeni români", a mai declarat Țărnea.

În paralel, ministrul de Externe, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru la Varșovia, și-a scurtat programul și urmează să revină în țară în cursul zilei de astăzi. În ceea ce privește prezența ministrului la aeroport, după ce au existat întrebări legate de faptul că nu i-a întâmpinat pe cei repatriați, purtătorul de cuvânt a explicat: „Țoiu nu a fost la aeroport să facă declarații, ci a fost oprită de presă în timp ce se îndrepta către propriul ei zbor”.

