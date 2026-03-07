Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat sâmbătă, în cadrul unui briefing de presă organizat de MAE privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, că aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în regiune se află în atenția serviciilor consulare și a Celulei de Criză. Autoritățile pregătesc, totodată, un zbor cu 189 de locuri pe ruta Riad - București, destinat românilor aflați în Doha, Qatar, care au solicitat repatrierea.

MAE: Circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt în atenţia autorităţilor - Sursa: Inquam

UPDATE. Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat că în zona de conflict din Orientul Mijlociu se află 8 sau 9 marinari români care necesită atenţie specială.

"Avem toate categoriile, de la oameni pe croaziere, la persoane blocate în aeroporturi sau porturi. Numărul este mic, dar urmărit îndeaproape de autorităţi", a precizat Andrei Ţărnea, menționând că, în general, ceilalți marinari se află în siguranţă relativă.

8-9 marinari români blocaţi în Orientul Mijlociu

Autoritățile române pregătesc în prezent un zbor charter cu 189 de locuri pe ruta Riad - București, destinat cetățenilor români aflați în Qatar care au solicitat repatrierea. Aceștia urmează să fie transportați pe cale terestră din Doha către capitala Arabiei Saudite, de unde vor fi îmbarcați spre România.

Zbor charter Riad - București pentru românii din Qatar

"În Qatar, avem în continuare circa 800 de cetăţeni în atenţie pentru asistenţă consulară de diferite tipuri, deci nu doar pentru repatriere. Vestea bună este că suntem pe cale să finalizăm pregătirile pentru repatriere asistată, care implică transferul unei părţi din aceşti cetăţeni din Qatar, cei care au solicitat revenirea în ţară, către Arabia Saudită, pentru un zbor Riad - Bucureşti, pentru cetăţenii blocaţi până acum în Doha. Aici e vorba şi de cetăţeni români care erau în Qatar şi de cetăţeni români care au venit din alte destinaţii ale globului, aveau escale în Qatar şi au fost prinşi în tranzit efectiv şi stau de şapte zile în tranzit în Qatar. Deci reprezentau şi ei la rândul lor o prioritate. Ca urmare a contactării telefonice a cetăţenilor aflaţi în atenţia Ambasadei României la Doha, avem un număr semnificativ de solicitări, care depăşesc în acest moment capacitatea acestui zbor. În consecinţă, chiar dacă este un zbor charter, nu este un zbor de evacuare, încercăm să vedem dacă pot fi de asemenea privilegiate cazurile prioritare. Capacitatea aeronavei este de 189 de locuri. O să vedem în momentul în care zborul efectiv pleacă de acolo şi aterizează în România, câţi cetăţeni români pot să fie îmbarcaţi. Transportul rutier între Qatar şi Arabia Saudită este asigurat de colegii din echipele consulare ale României şi o echipă mobilă consulară îi va însoţi din Qatar la aeroportul din Riad", a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea.

Aproximativ 1.500 de români au revenit în țară

Potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, în rândul persoanelor monitorizate se află turiști, persoane aflate în tranzit și rezidenți români din statele afectate de conflict.

"Avem în continuare un număr semnificativ de cetățeni români care sunt fie turiști, fie în tranzit, fie rezidenți care sunt în atenția serviciilor consulare ale României și a Celulei de Criză a MAE. În acest moment avem circa 14.000 de cetățeni în atenție", a declarat Andrei Țărnea.

Acesta a precizat că până în prezent aproximativ 1.500 de români au revenit în țară. Dintre aceștia, aproximativ 1.000 au fost repatriați cu sprijinul autorităților române, iar circa 500 s-au întors prin mijloace proprii.

"Dintre cei care au fost în atenția noastră, circa 1.500, din datele noastre, au revenit în România, circa 1.000 cu mijloace puse la dispoziție de România, 500 prin mijloace proprii", a afirmat purtătorul de cuvânt al MAE.

1.000 de români, repatriaţi cu ajutorul statului, 500 întorşi pe cont propriu

În ceea ce privește cazurile considerate prioritare, oficialul a menționat că doar în Emiratele Arabe Unite sunt aproximativ 400 de persoane care necesită atenție specială din partea autorităților.

"Avem circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, numai în Dubai, ceva mai puțin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare. Rămân cazuri prioritare și în Qatar și în regiune", a adăugat Andrei Țărnea.

Ministerul Afacerilor Externe a organizat briefingul de presă sâmbătă, 7 martie 2026, pentru a prezenta situația actuală a cetățenilor români din zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu și măsurile luate de autorități pentru sprijinirea acestora.

