Corul Madrigal, instrument de "soft power" românesc în Asia: Pakistanul vorbește despre România, după lansarea istorică a primei variante corale a imnului de stat.

Conceperea și lansarea primului aranjament coral al imnului național al Pakistanului care a avut loc în data de 23 martie, interpretat de Corul Național de Cameră "Madrigal – Marin Constantin", dirijat de Anna Ungureanu, și realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe prin Ambasada României de la Islamabad, a generat un impact major, cu o audiență totală estimată de peste 25 de milioane de persoane din Pakistan.

Corul Madrigal, moment unic în Pakistan

"Diplomația modernă poate crea rezultate care rămân moștenire. Inovația și tradiția se pot pune în valoare reciproc, iar colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe și Corul Madrigal a adus un moment cultural aparte în istoria modernă a Pakistanului. Le mulțumim pentru profesionalism! Colaborarea din acest an continuă succesul colaborării din Japonia, de anul trecut, unde reprezentațiile Corului Madrigal s-au desfășurat cu casa închisă", a declarat doamna Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe.

"Evidențiază cu adevărat modul în care muzica și arta pot conecta națiuni și pot întări prieteniile", a declarat şi Danesh Kumar Palyani.

Pakistanezii consideră că este un "tribut istoric"

Online, subiectul nu a circulat doar ca știre culturală, ci ca gest diplomatic-simbolic. Formula dominantă a fost una de tipul: "prima aranjare corală dedicată", "tribut istoric", "dar cultural", "respect pentru patrimoniul muzical pakistanez".

"Suntem onorați să ducem la bun sfârșit acest proiect cultural cu adevărat istoric, care va lega pentru totdeauna cele două națiuni", a declarat Dan Stoenescu, Ambasadorul României în Pakistan.

Imnul național al Pakistanului, "Qaumi Tarāna", compus de Ahmed Ghulam Ali Chagla pe versurile lui Hafeez Jalandhari, este unul dintre cele mai importante simboluri ale identității naționale pakistaneze.

Proiectul s-a bucurat de o amplă recunoaștere publică, fiind distribuit și comentat de oficiali, lideri de opinie, jurnaliști și personalități publice din Pakistan. Printre aceștia se numără senatorul Mushahid Hussain Sayed, deputații Danesh Kumar Palyani și Kasim Gilani, precum și analiști și jurnaliști influenți precum Nasim Zehra, Rabia Akhtar sau Yasser Latif Hamdani.

Aranjamentul coral al imnului "Qaumi Tarāna", realizat de Grigore Cudalbu și interpretat de Corul Madrigal sub bagheta dirijorului Anna Ungureanu, propune o versiune polifonică rafinată, păstrând solemnitatea și identitatea muzicală a piesei originale.

"Pentru Corul Madrigal, acest proiect demonstrează forța reală a culturii de a construi relații între națiuni. În contextul internațional actual, diplomația culturală devine un vector esențial de câștigare a încrederii și de consolidare a parteneriatelor între state", a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal.

