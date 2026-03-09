MAE nu poate prezenta date despre numele românilor repatriaţi şi nu poate verifica acte medicale

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat luni că Ministerul Afacerilor Externe nu poate prezenta date despre vârsta sau numele românilor repatriaţi şi nici nu are capacitatea instituţională de a verifica acte medicale.

Precizările au venit după ce purtătorului de cuvânt i s-au cerut informaţii despre două cupluri care au revenit în România la finalul săptămânii trecute, dar care nu s-ar fi încadrat în criteriile de repatriere prioritară, relatează Agerpres.

Andrei Ţărnea a subliniat că resursele MAE se concentrează în acest moment asupra acţiunilor de repatriere, având obligaţia respectării principiilor şi normelor în vigoare. De asemenea, după ce vor fi aduşi acasă cetăţenii români, MAE are obligaţia de a analiza în ce măsură normele au fost respectate, a adăugat el.

"Nu cunosc datele niciunuia dintre cazurile de persoane care sunt incluse în zborurile de evacuare. Nu ştiu datele personale sau detaliile condiţiilor care au făcut ca o persoană să fie inclusă de colegii noştri în listele de repatrieri. Ceea ce pot să spun este că trebuie să fie întrunite două condiţii: să existe o solicitare de asistenţă consulară înregistrată în sistemele MAE şi să existe un motiv care să includă persoanele respective în listele prioritare. Categoriile prioritare sunt: copii, persoane cu probleme medicale, femei gravide", a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul MAE.

Ţărnea a menţionat că, în ce priveşte zborul din 6 martie, au fost completate toate locurile destinate cetăţenilor români. În schimb, nu au fost prezenţi toţi cetăţenii altor state europene, care beneficiază de 30% din locuri pe zborurile de evacuare operate în cadrul Mecanismului de protecţie civilă european.

În privinţa acuzaţiilor conform cărora consulul general al României în Dubai, Riceard Badea, ar fi tranzacţionat locuri la cursa Oman-Bucureşti din 6 martie, Andrei Ţărnea a susţinut că nu are cunoştinţă despre astfel de aspecte. "Nu am cunoştinţă de aşa ceva. Orice asemenea acţiune ar fi ilegală, dincolo de imorală. Singurul criteriu pe care MAE poate să îl aplice pentru a face liste de evacuări sau liste de prioritate pentru zboruri sau transport terestru are doar aceste criterii: prezenţa pe listele de solicitări consulare şi existenţa unei priorităţi. Niciun alt criteriu nu poate să existe în raport cu persoane care sunt pe aceste zboruri", a evidenţiat el.

Listele prioritare fluctuează permanent

În altă ordine de idei, Andrei Ţărnea a estimat că mai există 300 de români care figurează pe listele prioritare. "Lista fluctuează în fiecare zi, pentru că primim noi telefoane sau aflăm că cineva a plecat. Cifra nu e bătută în stâncă. Estimarea mea este că sunt în jur de 300 de persoane care rămân astăzi în listele prioritare. S-ar putea ca 20 dintre ei să fi plecat cu zboruri comerciale. Informaţia aceasta ne parvine cu un anumit delay", a spus el.

Totodată, s-au făcut demersuri pentru ca autorităţile din zona Golfului să recunoască documentele româneşti a căror valabilitate a expirat de şase luni sau un an.

"În primul rând, pe de o parte, ne-am asigurat ca autorităţile statelor din regiune să recunoască documente româneşti a căror valabilitate a expirat într-un timp rezonabil - şase luni, un an. În al doilea rând, să ne asigurăm ca aceia cărora le-au expirat vizele în perioada acestei crize să nu aibă probleme la trecerea punctelor de frontieră. (...) Pe de altă parte, colegii încearcă să se asigure şi că pot să emită în continuare celelalte servicii consulare, admiţând că orice altceva care nu are legătură directă cu evacuarea este redus la capacitate", a transmis Ţărnea.

