Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după incidentul dronei de la Galați: "Un act iresponsabil şi provocator"

Ministerul Afacerilor Externe îl convoacă sâmbătă pe ambasadorul Rusiei, după incidentul de la Galați, unde fragmente ale unei drone au ajuns pe teritoriul României în contextul atacurilor din Ucraina. Autoritățile susțin că aparatul aparține Federației Ruse.

de Redactia Observator

la 25.04.2026 , 11:38
"Din dispoziţia ministrului afacerilor externe Oana Ţoiu, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti va fi convocat astăzi la MAE ca urmare a prăbuşirii, în cursul nopţii trecute, în zona municipiului Galaţi, a unei drone ruseşti folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene", anunţă MAE.

Conform MAE, Federaţia Rusă a încălcat suveranitatea spaţiului aerian al României printr-o nouă acţiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranţa populaţiei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Este un act iresponsabil şi provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internaţional. De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar şi o încălcare a păcii şi securităţii regionale şi globale", transmite MAE.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mae rusia ambasada rusiei drona galati
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.