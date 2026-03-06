MAE: Fiica lui Ponta nu era pe nicio listă. Nu a fost dat nimeni jos din niciun autocar

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu figurează în evidenţele consulare şi nici în sistemul folosit de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea situaţiilor de criză. El a explicat că pe listele prioritare pot fi incluse doar persoanele care au înregistrat anterior o solicitare de asistenţă consulară. Ţărnea a mai precizat că niciun minor nu a fost lăsat singur şi că nimeni nu a fost dat jos din vreun autocar, potrivit News.ro.

"Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului de care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă", a precizat purătorul de cuvânt al MAE.

MAE: Nu a fost nimeni dat jos şi nici scos de pe vreo listă

El a mai spus că "nu a fost nimeni dat jos de pe niciun autocar sau scos de pe vreo listă".

"Sunt mii şi sute de alţi copii care au rămas acolo. Nu a fost lăsat niciun minor. În niciun consulat al României, de niciunde în lume, în condiţii normale sau în condiţii de situaţie specială, niciun minor nu este lăsat acolo sau singur. Niciun minor. Afirmaţia dumneavoastră este factual eronată", a mai spus Ţărnea, întrebat despre faptul că Irina Ponta a rămas la consulat.

"Nu ştiu la ce declaraţii faceţi referinţă. V-am spus că niciun cetăţean român, niciun cetăţean român minor nu a fost lăsat singur. (..) Eu vă spun care sunt informaţiile oficiale al Ministerului de Externe pe baza tuturor documentelor pe care le am luat dispoziţie. Documentul cel mai important în acest sens este e-consulat. În e-consulat, nu există pe nicio dată, în niciuna dintre zilele din această criză, o intrare care să se refere la această persoană", a completat Andrei Ţărnea.

Ţărnea: Evacuarea se face pe baza solicitărilor consulare

Andrei Ţărnea a mai afirmat că "chemarea la consulat se face pe baza unei liste iar lista se face pe baza unor solicitări consulare".

"Nu poţi să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. Nu ştiu dacă nu-mi e clar ce spun. Deci, există o listă de solicitări de asistenţă consulară. Consulii sunt obligaţi să cheme la un zbor de evacuare sau să aducă la un zbor de evacuare persoane care apar în acest sistem şi în listele de solicitări", a mai spus el.

Cum au fost ocupate locurile libere din avion

"România şi-a dus toţi cetăţenii care existau în planul de zbor pentru acest avion la aeronavă, deci nu există niciun cetăţean care a fost în planul de zbor comunicat de România care să nu fi fost la bord. În condiţiile în care celelalte state, membre ale Uniunii Europene, nu au reuşit să-şi aducă cetăţenii la aeroport, atunci mecanismul european permite înlocuirea cu cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, şi atunci un cetăţean a putut să intre suplimentar pe aceste locuri, dar a intrat pe locurile alocate Uniunii Europene, nu pe locurile alocate în mod normal României", a spus purtătorul de cuvânt al MAE.

Controversa legată de fiica lui Victor Ponta

Controversa a apărut după ce fostul premier Victor Ponta a susținut că fiica sa, Irina, în vârstă de 17 ani, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Oman, invocându-se, potrivit acestuia, o decizie a ministrului de Externe, Oana Țoiu. De asemenea, fosta soție a lui Ponta, Daciana Sârbu, a declarat că ministrul ar fi sunat și ar fi spus că nu "dă bine" ca fiica lor să fie în avion. Daciana Sârbu a anunțat că va depune plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva ministrului de Externe. Ministrul de Externe Oana Țoiu a respins acuzațiile și a afirmat că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil de pe lista de evacuare.

Într-o postare pe rețelele sociale, Daciana Sârbu a spus că fiica lor a ajuns în cele din urmă în România, după mai multe zile dificile, în care mai multe zboruri rezervate au fost anulate din cauza situației de securitate din regiune.

