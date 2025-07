Prima reacţie a CCR în scandalul primelor de pensionare: Nimeni nu a solicitat sau primit vreo sumă de bani

Președintele interimar al Curții Constituționale a României, Marian Enache, a avut o primă reacție în scandalul primelor de pensionare de la CCR. El susține că niciunul dintre judecătorii constituționali nu a solicitat și nici nu a primit vreo sumă de bani, iar în ședința CCR de miercuri, plenul nu a luat nicio decizie.

Trei judecători ai Curții Constituționale, Marian Enache, Livia Stanciu și Attila Varga, aflați la final de mandat ar urma să primească indemnizații de câte 180.000 de lei, echivalentul a peste 100.000 de euro, reprezentând șase indemnizații lunare nete. Aceasta în ciuda faptului că Ordonanța "trenuleț" adoptată anul trecut de Guvernul condus de Marcel Ciolacu interzice, pe parcursul anului 2025, acordarea unor astfel de sume la încetarea raporturilor de muncă sau la pensionare în instituțiile publice.

Judecătorii CCR susțin însă că, în cazul lor, se aplică legea de funcționare a Curții Constituționale, ceea ce ar constitui o derogare de la ordonanța în vigoare. Premierul Ilie Bolojan a reacţionat miercuri spunând ca primele sunt imorale, dar legale, atât timp cât instituţia are destui bani la buget să le achite.

Prima reacţie a CCR în scandalul primelor de pensionare

Marian Enache a trasmis că, în virtutea competențelor prevăzute de Legea 361/2023 privind personalul Curții Constituționale și în calitate de ordonator principal de credite, secretarul general al Curții are obligația informării lunare a președintelui și a Plenului Curții Constituționale cu privire la operațiunile efectuate în această calitate, sens în care prezintă Plenului Curții informări, note și/sau referate legate de execuția bugetară, inclusiv cu privire la stadiul aplicării legilor referitoare la orice aspecte care privesc bugetul instanței de contencios constituțional, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Articolul 71 alin. (5) din Legea 47/1992 specifică faptul că: "La încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului acestuia sau a imposibilității exercitării sale din motive de sănătate, judecătorii Curții Constituționale beneficiază de o sumă egală cu indemnizația netă de șase luni de activitate".

Potrivit lui Marian Enache, în ședința administrativă a Plenului Curții de miercuri, secretarul general a înaintat o notă referitoare la situația drepturilor prevăzute de art. 71 alin. (5) din Legea nr. 47/1992. Plenul a decis ca orice măsură luată de secretarul general, în calitate de ordonator principal de credite, să se deruleze potrivit legii și cu avizul expres al Ministerului Finanțelor. Plenul nu a luat nicio decizie și nicio hotărâre cu privire la drepturile prevăzute de art. 71 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

"Mai mult, niciunul dintre judecătorii al căror mandat se încheie în luna iulie 2025 nu a solicitat și nici nu a primit vreo sumă de bani având ca temei prevederile art. 71 alin. (5) din Legea 47/1992", se subliniază în comunicat.

Şeful CCR, Marian Enache, are o indemnizaţie lunară de aproape 40.000 de lei

Şeful CCR, Marian Enache, are o indemnizaţie lunară de aproape 40.000 de lei. Potrivit declaraţiei de avere, în ultimul an, el a încasat peste 473.000 de lei doar din slujba de judecător al Curţii, adică aproape 95.000 de euro. Fost deputat FSN, PDSR şi UNPR, Marian Enache va cumula pensia specială de fost parlamentar cu o altă indemnizaţie specială de fost judecător CCR. La toate acestea se adaugă şi pensia pe care o încasează ca fost avocat, în valoare de totală de aproape 680.000 lei pe an.

Cu 6 mandate de deputat la activ, Attila Varga adună şi el două pensii speciale. Potrivit declaratiei de avere, anul trecut a încasat peste 420.000 de lei ca judecator al Curtii si 440.000 de lei din pensia de serviciu. După 9 ani de mandat va beneficia si de o indemnizaţie specială ca fost judecător CCR.

Fosta şefă a Instanţei Supreme, Livia Stanciu, îşi încheie si ea mandatul de 9 ani la Curtea Constitutională. Anul trecut a încasat peste 420.000 de lei - salariul de la CCR plus 1,8 milioane de lei din pensia specială de fost magistrat şi alte drepturi restante. Acum, ea va beneficia si de o pensie specială ca fost judecător CCR.

În luna februarie, Curtea Constitutională a fost în centrul unui alt scandal. La dezbaterile din Parlament, pe legea bugetului, s-a descoperit că CCR ar fi vrut să dea 700.000 de lei din banii de la stat, pentru a deconta medicamentele foştilor si actualilor judecători.

