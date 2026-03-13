Radu Miruţă, discuţii cu noul ambasador al SUA în România: Prezența militară americană întărește securitatea

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, l-a primit vineri, la sediul Ministerului Apărării Naţionale, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, E.S. Darryl Nirenberg. Ministrul l-a felicitat pe diplomatul american pentru preluarea mandatului în ţara noastră şi i-a urat succes în îndeplinirea responsabilităţilor, subliniind importanţa relaţiei dintre România şi SUA, potrivit News.ro.

Potrivit MApN, agenda discuţiilor a vizat cooperarea în domeniul apărării, securităţii regionale şi consolidării Flancului Estic al NATO, evoluţiile recente din mediul de securitate regional şi internaţional, cu accent pe situaţia din regiunea Mării Negre, tensiunile din Orientul Mijlociu şi implicaţiile acestora pentru stabilitatea globală, sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă.

"Oficialul român a subliniat că România este un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii şi al consolidării relaţiei transatlantice, şi a evidenţiat că, deşi se află într-un context fiscal dificil, ţara noastră îşi respectă angajamentul luat în cadrul NATO, de a creşte gradual alocările bugetare pentru apărare. De asemenea, ministrul apărării naţionale a arătat că prezenţa militară americană în ţara noastră, alături de investiţiile SUA în domenii strategice şi tehnologice, contribuie la consolidarea securităţii naţionale şi la întărirea poziţiei României în cadrul NATO şi al comunităţii euro-atlantice", se precizează în comunicat.

Pe parcursul întâlnirii, cei doi oficiali au analizat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, inclusiv dezvoltarea infrastructurii militare, extinderea programelor de instruire şi desfăşurarea de exerciţii militare comune, menite să contribuie la creşterea interoperabilităţii între forţele armate ale celor două state.

La finalul întrevederii, ministrul Miruţă şi ambasadorul Nirenberg au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA şi pentru continuarea cooperării strânse în domeniul securităţii şi apărării, în beneficiul stabilităţii şi securităţii în regiune, se mai arată în comunicat.

