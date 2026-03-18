Iranul a executat un cetățean suedez. Ambasadorul iranian, convocat de urgenţă pentru a da explicaţii

Un cetățean suedez a fost executat miercuri în Iran, potrivit anunțului făcut de ministrul de Externe de la Stockholm, care a convocat ambasadorul iranian pentru a condamna ferm decizia.

de Luca Bădilă

la 18.03.2026 , 15:31
Persoana, al cărei nume nu a fost făcut public, a fost arestată în Iran în iunie anul trecut, iar Suedia a ridicat în mod repetat acest caz în discuțiile cu oficialii iranieni, a declarat ministrul de Externe Maria Malmer Stenergard, conform Reuters.

"Pedeapsa cu moartea este o sancțiune inumană, crudă și ireversibilă. Suedia, alături de restul Uniunii Europene, condamnă aplicarea acesteia în orice circumstanțe", a afirmat Maria Malmer Stenergard.

Ea a adăugat că procedurile legale care au precedat execuția nu au respectat standardele unui proces echitabil.

Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
