Iranul a executat un cetățean suedez. Ambasadorul iranian, convocat de urgenţă pentru a da explicaţii

Un cetățean suedez a fost executat miercuri în Iran, potrivit anunțului făcut de ministrul de Externe de la Stockholm, care a convocat ambasadorul iranian pentru a condamna ferm decizia.

Persoana, al cărei nume nu a fost făcut public, a fost arestată în Iran în iunie anul trecut, iar Suedia a ridicat în mod repetat acest caz în discuțiile cu oficialii iranieni, a declarat ministrul de Externe Maria Malmer Stenergard, conform Reuters.

"Pedeapsa cu moartea este o sancțiune inumană, crudă și ireversibilă. Suedia, alături de restul Uniunii Europene, condamnă aplicarea acesteia în orice circumstanțe", a afirmat Maria Malmer Stenergard.

Ea a adăugat că procedurile legale care au precedat execuția nu au respectat standardele unui proces echitabil.

