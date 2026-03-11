Întrevedere a premierului Ilie Bolojan cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, aflat în vizită de prezentare.

"Bun venit în România și mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România și Statele Unite ale Americii să fie consolidată și să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteți conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României", a afirmat premierul Ilie Bolojan, conform unui anunţ al Guvernului României.

Premierul a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane, subliniind că aceasta reflectă poziția strategică a României și rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securității naționale.

Pentru România, securitatea și apărarea constituie fundația Parteneriatului Strategic dintre țările noastre și lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări și pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO, se arată în documentul citat.

Premierul a menționat, de asemenea, că prioritățile Guvernului sunt menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar și consolidarea unei economii sănătoase.

Șeful Guvernului a subliniat că Parteneriatul cu SUA este unul solid, iar obiectivul său este consolidarea acestuia nu numai pe componenta de securitate, ci și pe cea economică și investițională. O prioritate o reprezintă creșterea investițiilor americane în economia României, iar măsurile adoptate urmăresc crearea unui mediu de business mai competitiv și mai atractiv.

În acest sens, premierul și ambasadorul SUA au agreat ca, în cursul lunii aprilie, să aibă o nouă întâlnire dedicată analizei proiectelor economice comune, având în vedere oportunitățile de cooperare din domeniile energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice.

