Geoffrey Pyatt, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în Grecia, dar şi în Ucraina, a participat la conferinţa The Economist de la Bucureşti. Acesta i-a acordat un INTERVIU EXCLUSIV Biancăi Iacob în care a vorbit despre provocările iscate de criza petrolului şi de războiul din Golf.

Geoffrey Pyatt, fost ambasador SUA în Grecia - în perioada crahului economic al ţării elene - dar şi în Ucraina, a vorbit pentru Observator. Acesta a participat la conferinţa The Economist de la Bucureşti şi a vorbit despre importanţa ţării noastre în contextul securirăţii regionale atât din punct de vedere militar, dar şi economic şi energetic. Pyatt spune că România şi Turcia vor fi ţări avantajate atunci când va începe procesul de reconstrucţie al Ucrainei. Dar mai spune şi că efectele crizei petrolului încă nu sunt resimţite pe deplin. Cu toate acestea, notează că România şi Europa stau mai bine - în ciuda aparenţelor - decât în 2022, ca urmare a diversificării surselor de energie.

Geoffrey Pyatt: "Chiar dacă această criză trece acum, pieţele vor suferi luni sau ani"

"Am făcut observaţia şi în această dimineaţă. Cred că pieţele încă nu au interiorizat pe deplin efectele acestei perturbări din Golf. Ele vor persista şi vorbim despre ceva ce ar putea dura luni de zile sau chiar ani pe pieţele de gaze. Trebuie să ţinem cont că, de exemplu, Qatar Energy reprezintă 20% din capacitatea globală de producţie. Au suferit o lovitură gravă a instalaţiilor, acestea vor trebui reconstruite. Compania a spus că ar putea dura trei sau patru ani.

Există şi o limitare sau oprire a producţiei în alte ţări cheie precum Irak.

Nu ştim exact care sunt distrugerile în ceea ce priveşte capacitatea de producţie.

Şi apoi, în cele din urmă, există prima de risc pentru că Iranul şi-a demonstrat intenţia şi capacitatea de a controla Strâmtoarea Ormuz, respectiv pentru a închide Strâmtoarea la nevoie. Deci asta înseamnă că indiferent dacă această criză este soluţionată imediat tot va rămâne o primă de risc pe care pieţele o vor atribui pe baza îngrijorării că Iranul ar putea face acelaşi lucru.

Deci toate acestea, aşa cum am spus, înseamnă astăzi că diversificarea este cheia securităţii", a declarat Pyatt.

Geoffrey Pyatt: "România şi Europa au învăţat ceva după 2022"

"România a demonstrat deja, nu mă îndoiesc că înţelege foarte bine criza.

Am avut ocazia săptămâna trecută, la Houston, să vorbesc cu mai mulţi miniştri ai energiei din UE. Toţi erau îngrijoraţi, dar au recunoscut totuşi că situaţia Europei de astăzi este mai bună decât cea din 2022, când a avut loc învazia largă a Ucrainei. Da, preţurile cresc, dar situaţia e diferită, pentru că Europa a construit reţele de aprovizionare mai diversificate, terminale noi de regazificare, conducte noi şi poate cel mai important o mulţime de capacităţi regenerabile suplimentare.

Poate că administraţia Trump a făcut câteva presupuneri şi a avut unele aşteptări despre cum ar fi trebuit să se desfăşoare lucrurile şi despre soluţia pentru calmarea pieţelor de energie. Acum, pieţele caută un singur lucru: sfâşitul războiului", a spus el.

