Observator » Ştiri politice » Surse: Bolojan cere PNL să nu voteze guvernul Tomac. Cum arată ultima variantă a listei de miniștri

Surse: Bolojan cere PNL să nu voteze guvernul Tomac. Cum arată ultima variantă a listei de miniștri

Conducerea PNL s-a reunit joi, în şedinţă a Biroului Politic Naţional, începând cu ora 10.00, pentru a decide dacă va susţine sau nu Guvernul Eugen Tomac. Potrivit surselor Observator, Bolojan va cere liberalilor să nu voteze guvernul Tomac.

Şedinţă azi la PNL. Conducerea partidului decide dacă va susţine sau nu Guvernul Tomac Reprezentanti ai Partidului National Liberal (PNL) sustin o conferinta de presa la sediul partidului, dupa finalizarea rundei de negocieri cu premierul desemnat, Eugen Tomac, privind conditiile de sustinere in Parlament a noului Executiv de tehnocrati, in Bucuresti, luni, 8 iunie 2026. Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator
Publicat la 11.06.2026, 07:42 | Modificat la 11.06.2026, 10:30
Cuprins
Sorteaza dupa:
11.06.2026, 10:56

Lipsesc lideri importanți de la şedinţa PNL

De la ședința lipsesc lideri importanți precum: Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Ionuț Stroe, Toma Petcu și Adrian Veștea. Din tabăra considerată anti-Bolojan participă Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Cătălin Predoiu și Rareș Bogdan.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
11.06.2026, 10:49

Surse: Stenograme din şedinţa PNL

Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor în BPN să nu voteze Guvernul, pentru că este unul marionetă.

Ilie Bolojan: Un guvern care nu este o soluție, fără susținere parlamentară, este un guvern paravan pentru PSD, un guvern care nu va putea duce la îndeplinire proiectele din programul de guvernare.

Ilie Bolojan: Acest Guvern nu este o soluție și propun să nu susținem acest Guvern.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
11.06.2026, 10:33

Tomac anunță că va transmite azi programul de guvernare

Premierul desemnat Eugen Tomac a informat că va transmite partidelor politice, în cursul zilei de joi, programul de guvernare pe care îl va propune spre validare în Parlament și va solicita noi consultări cu acestea.

"Termenul pe care îl am este să prezint duminică programul de guvernare și lista Cabinetului. Cabinetul deja l-am prezentat partidelor. Urmează să transmitem, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare și, evident, voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul, pentru că între timp am reușit să finalizez lista Cabinetului de miniștri și programul de guvernare, tocmai pentru a discuta aplicat pe programul de guvernare. (...)

Voi solicita o nouă rundă de discuții cu partidele democratice din Parlament, tocmai pentru a identifica împreună o soluție care poate debloca această lipsă de dialog între partide și abordarea extrem de rigidă. Deci, politica se face pe bază de dialog și compromis. Eu sunt un om de dreapta, dar sunt dispus să înțeleg și exigențele celor de stânga și așteptările celor de dreapta, reformatoare, deci sunt un om al dialogului și sunt conștient de situația în care ne aflăm", a declarat Tomac, joi, la Radio RFI România.

El a precizat că a definitivat lista de miniștri și a transmis-o partidelor politice, subliniind că este dispus să discute fiecare nume în parte. "Am și transmis partidelor, atât colegilor din PNL și USR că suntem dispuși să discutăm, inclusiv fiecare nume din Cabinetul propus, tocmai pentru că îmi doresc să deblocăm această situație pe care nu noi am creat-o și evident că suntem, atât eu, cât și echipa mea, dispuși la orice tip de compromis necesar pentru a debloca această situație atât timp cât partidele nu mai vorbesc între ele și și-au impus niște bariere pe care, din ce observăm, nu doresc să-și le depășească.

(...) Este o listă definitivă, am propuneri pentru fiecare minister, inclusiv pentru cei trei vicepremieri pe care doresc să-i prezint și i-am propus pentru viitorul Cabinet, dar, în condițiile în care există neclarități sau anumite nemulțumiri legate de numele vreunei persoane propuse, evident că sunt deschis să găsim o altă soluție", a susținut premierul desemnat.

Eugen Tomac a adăugat că este pregătit să accepte propuneri din partea partidelor pentru lista de miniștri, dar "într-o manieră serioasă", nu doar pe chestiuni de interpretări.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
11.06.2026, 10:25

Cum arată ultima variantă a listei de miniștri

Potrivit surselor Observator, Eugen Tomac a stabilit lista viitorilor miniştri care vor face parte din Guvern.

Vicepremieri: Valeriu Nistor, Sorin Costreie, Bogdan Dumitru (pe zona de digitalizare, fără minister)
Ministerul de Externe - Luca Niculescu
Ministerul Apărării - Dan Neculăescu 
Ministerul Educaţiei - Sorin Costreie
Ministerul Dezvoltării -  Bogdan Dumitru
Ministerul Muncii - Diana Morar
Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor
Ministerul Culturii - Adrian Papahagi
Ministerul Transporturilor - Ionuţ Maşala
Ministerul Mediului - Teodor Dulceaţă
Ministerul Investiţiilor – Carmen Moraru
Ministerul Economiei – Florin Duma
Ministerul Justiţiei – Cosmin Soare-Filatov
Ministerul Finanţelor - urmează să se stabilească
Ministerul Energiei - Sorin Elisei
Ministerul Sănătăţii - Şerban Dragosloveanu
Ministerul Afacerilor Interne – Tiberiu Trifan 
SGG - Andreea Miu

Facebook Instagram Whatsapp Copy
11.06.2026, 10:21

Surse: Bolojan va cere partidului să NU voteze Guvernul Tomac

Potrivit surselor Observator, Ilie Bolojan va cere partidului să nu voteze Guvernul Tomac. Cel mai probabil, decizia PNL va fi ca parlamentarii să stea în bănci, dar să nu voteze. 

De la ședința lipsesc lideri importanți precum: Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Ionuț Stroe, Toma Petcu și Adrian Veștea. Din tabăra considerată anti-Bolojan participă Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Cătălin Predoiu și Rareș Bogdan.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
11.06.2026, 10:20

Şedinţa PNL a început la 10:00

Şedinţa conducerii PNL a început la ora 10:00, la sala grupului PNL din Camera Deputaţilor, unde participă deputaţii şi senatorii PNL, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
eugen tomac pnl guvern
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.