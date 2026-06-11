Surse: Bolojan cere PNL să nu voteze guvernul Tomac. Cum arată ultima variantă a listei de miniștri

Tomac anunță că va transmite azi programul de guvernare

Premierul desemnat Eugen Tomac a informat că va transmite partidelor politice, în cursul zilei de joi, programul de guvernare pe care îl va propune spre validare în Parlament și va solicita noi consultări cu acestea.

"Termenul pe care îl am este să prezint duminică programul de guvernare și lista Cabinetului. Cabinetul deja l-am prezentat partidelor. Urmează să transmitem, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare și, evident, voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul, pentru că între timp am reușit să finalizez lista Cabinetului de miniștri și programul de guvernare, tocmai pentru a discuta aplicat pe programul de guvernare. (...)

Voi solicita o nouă rundă de discuții cu partidele democratice din Parlament, tocmai pentru a identifica împreună o soluție care poate debloca această lipsă de dialog între partide și abordarea extrem de rigidă. Deci, politica se face pe bază de dialog și compromis. Eu sunt un om de dreapta, dar sunt dispus să înțeleg și exigențele celor de stânga și așteptările celor de dreapta, reformatoare, deci sunt un om al dialogului și sunt conștient de situația în care ne aflăm", a declarat Tomac, joi, la Radio RFI România.

El a precizat că a definitivat lista de miniștri și a transmis-o partidelor politice, subliniind că este dispus să discute fiecare nume în parte. "Am și transmis partidelor, atât colegilor din PNL și USR că suntem dispuși să discutăm, inclusiv fiecare nume din Cabinetul propus, tocmai pentru că îmi doresc să deblocăm această situație pe care nu noi am creat-o și evident că suntem, atât eu, cât și echipa mea, dispuși la orice tip de compromis necesar pentru a debloca această situație atât timp cât partidele nu mai vorbesc între ele și și-au impus niște bariere pe care, din ce observăm, nu doresc să-și le depășească.

(...) Este o listă definitivă, am propuneri pentru fiecare minister, inclusiv pentru cei trei vicepremieri pe care doresc să-i prezint și i-am propus pentru viitorul Cabinet, dar, în condițiile în care există neclarități sau anumite nemulțumiri legate de numele vreunei persoane propuse, evident că sunt deschis să găsim o altă soluție", a susținut premierul desemnat.

Eugen Tomac a adăugat că este pregătit să accepte propuneri din partea partidelor pentru lista de miniștri, dar "într-o manieră serioasă", nu doar pe chestiuni de interpretări.