Astăzi la ora 10, social democraţii se vor strânge în şedinţa Biroului Permanent să stabilească întrebarea la care vor răspunde la ora 17. După ce vor avea răspunsul, cel mai probabil, vor ieşi public să anunţe retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan şi 72 de ore termen ca să demisioneze. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că marţi sau miercuri s-ar putea declanșa consultări la Palatul Cotroceni în cazul retragerii sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. Aproximativ 5.000 de membri sunt așteptați la Palatul Parlamentului de la ora 17:00 să voteze în referendumul intern, denumit "Momentul Adevărului", unde sunt analizate trei scenarii: menținerea actualei formule, continuarea coaliției cu raporturi de putere renegociate sau trecerea în opoziție. Grindeanu a criticat dur politicile economice ale Guvernului din ultimele 10 luni, pe care le consideră responsabile pentru degradarea situației economice, dar a subliniat că PSD este pregătit să își asume guvernarea, dacă va fi nevoie.

de Redactia Observator

la 20.04.2026 07:20
20.04.2026, 09:41

Radu Miruţă: "«Momentul adevărului» nu e o lozincă. E o oglindă"

"«Momentul adevărului» nu e o lozincă. E o oglindă. Iar unii evită să se uite în ea. Când am intrat în Guvern, ca ministru, am găsit ani de inerţie împachetaţi pe scurt: «nu se poate». Un refren repetat prea mult timp de cei care au condus ţara ani de zile. Pentru antreprenori, pentru cetăţeni, pentru orice iniţiativă reală. Doar câteva luni mai târziu, realitatea i-a contrazis: se poate. Cu direcţie, cu eforturi constante de a face faţă presiunilor şi fără resemnare. De la lucruri aparent mărunte, până la decizii strategice, cum ar fi fabrica de pulberi de la Făgăraş, programe de înzestrare a Armatei Române prin SAFE, cu producţie în România, recuperarea unor active ale statului, trimiterea spre cercetare a celor care au tratat bunurile publice ca pe proprietăţi personale", a afirmat ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În opinia ministrului, adevărul "nu e confortabil", însă "tocmai de aceea trebuie spus".

"Dacă vorbiţi despre «momentul adevărului», spuneţi şi că în ultimele luni nu aţi venit cu nicio soluţie reală pentru criza bugetară creată tot de voi. Toate deciziile Guvernului Bolojan au fost luate cu acordul PSD în Coaliţie. Nu poţi fi ziua la guvernare şi seara în opoziţie la televizor şi pe reţelele sociale. Oamenii politici maturi îşi asumă decizii, nu dau foc la casă ca să se laude apoi că vor să stingă flăcările, dar nu au apă şi niciun alt plan. Dacă tot invocaţi acest «moment», spuneţi şi ce aţi făcut în ultimele decenii: de ce industrii întregi au fost ţinute pe loc, de ce funcţiile au devenit recompense politice şi nu responsabilităţi, de ce performanţa a fost înlocuită cu loialitatea. Şi mai ales: explicaţi dezastrul bugetar lăsat în urmă", afirmă ministrul Apărării.

Miruţă consideră că este normal să existe nemulţumiri, întrucât reconstrucţia "nu vine cu aplauze, ci cu decizii dificile"

"Curăţenia doare. Dar stagnarea costă şi mai mult. Adevăratul moment al adevărului nu separă partide. Separă oamenii serioşi de cei care doar joacă roluri. Responsabilitatea de spectacol. Şi, încet, începe să devină clar cine de care parte este. PSD spune că nu îl mai susţine pe Ilie Bolojan. E dreptul lor chiar să nu respecte un protocol al Coaliţiei. Dar nu doar despre Ilie Bolojan e vorba, ci despre zbaterea PSD de a ţine ţara noastră captivă intereselor de partid. Pe asta e lupta, mascată sub tot felul de ambalaje sclipicioase", a menţionat Miruţă.

Ministrul adaugă că Guvernul Bolojan a tăiat privilegii şi a înlocuit "obişnuita răsplată politică cu performanţa". 

"Cum vom face asta fără suport parlamentar în caz că PSD îşi va retrage miniştrii? Mai greu, dar nu a fost uşor nici în ultimele luni. Dacă direcţia este corectă, eu cred că oamenii de bună-credinţă din această ţară vor înţelege cine trebuie susţinut. PSD nu poate să şantajeze o ţară întreagă şi să joace poker politic cu destine. Prosperitatea nu e un concept abstract, ci vine ca urmare a deciziilor politice şi guvernamentale corecte. Curăţenia doare, dar trebuie să plătim acest preţ", mai spune Miruţă.

Demnitarul a subliniat că, dacă toate "apelurile la raţiune sunt fără ecou", USR este pregătită să meargă "şi în alegeri anticipate", dar să renunţe la lupta începută şi să lase ţara „pe mâinile combinaţiilor PSD style”, după 10 luni când „abia” a început curăţenia, "ar fi un abandon".

"E «momentul adevărului» care poate separa lideri de interese de partid! E «momentul adevărului» când decidem ce alegem - zborurile Nordis şi cutiile de pantofi, jocurile băieţilor deştepţi din energie sau administraţie corectă şi cu cap? Împreună, oamenii buni, putem duce România acolo unde merită să fie!", încheie ministrul Radu Miruţă.

20.04.2026, 08:25

Bolojan vs Grindeanu: acuzații dure înainte de votul decisiv

Înainte de ziua marii decizii, care ar putea să aducă o criză politică majoră şi să aruce economia României într-un haos total, premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu au avut un ultim schimb de replici. Indirect, bineînţeles. Din platouri diferite de televiziune, la o oră distanță, cei doi lideri ai coaliției de guvernare și-au aruncat acuzații grele și au tras o linie clară înainte de votul decisiv de azi. După anunțarea rezultatului, social-democrații ar urma să-i dea premierului un termen de 72 de ore în care să demisioneze, altfel PSD își va retrage miniștrii din guvern. Președintele este așteptat să vină cu soluții după consultări cu partidele pro-europene.

"Eu cred că e responsabilitatea principalului partid de guvernare, să schimbe lucrurile. (...) E un secret că avem inflație de 10%? Este un secret că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%? Este un secret că investițiile au scăzut? Este un secret că 55.000 de locuri de muncă doar din sectorul privat s-au pierdut în ultimele 10 luni? (...) Concedierea în masă nu este reformă", a declarat Sorin Grindeanu, președinte PSD.

"În functie de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier. (...) Chiar dacă PSD a încălcat protocolul în repetate rânduri, sper ca rațiunea să prevaleze", a declarat premierul Ilie Bolojan.

După 10 luni de guvernare, social democrații decid azi, cu votul a 5000 de membri și sub presiunea baronilor, dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă aleg să rupă coaliția, situație care ar duce la un blocaj politic. În tot acest timp, însă, presiunea cea mai mare este pusă pe milioane de români, care resimt greutățile unei situații ecomice tot mai complicate. Iar acesta este doar vârful iceberg-ului: instabilitatea de pe scena politică ar urma să vină cu efecte în lanţ. De la blocarea banilor europeni până la creșetrea cursului leu-euro.

Țara noastră a înregistrat în luna martie o inflație de peste nouă procente, fiind a opta lună consecutivă când rata scumpirilor este aproape de pragul de două cifre. Asta se traduce prin prețuri tot mai mari la raft și un nivel de trai tot greu. Acesta este și argumentul invocat de social-democrați în demersul de a-l debarca pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului.

"În acest moment, lucrurile nu merg în direcția bună. (...) 80% dintre români spun că lucrurile merg într-o direcție greșită", a spus Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

În plin război politic, Fondul Monetar Internațional crede acum că economia României va crește de două ori mai lent decât se aștepta inițial. Astfel, antreprenorii își pierd încrederea în economie, ceea ce poate duce la un val de concedieri, pierderea unor bonusuri sau salarii mai mici.

"Este dorința de a avea un premier confortabil. Unii din oamenii din conducerea PSD și-ar dori probabil un premier de tip marionetă", a afirmat Bolojan.

O reacție la referendumul intern al social-democraților a venit și din partea liderului USR.

"Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că îi protejați", a declarat Dominic Fritz, preşedinte USR.

Un mesaj a postat și fostul premier Marcel Ciolacu.

"Mâine, este momentul să spunem AJUNGE! Ajunge ca românii să deconteze nota de plată a dezastrului economic produs de premierul Ilie Bolojan - cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimii 20 de ani, conform INS. De aceea, îi transmit lui Bolojan un îndemn celebru în lumea fotbalului românesc (să mă ierte Nicolae Dică). Du-te, Ilie! Du-te", a afirmat Ciolacu.

Cheia deblocării ar putea fi însă la Nicușor Dan.

În situația retragerii sprijinului actualului guvern, PSD ia în calcul două opțiuni: o coaliție pro-europeană fără Ilie Bolojan, dar cu premier de la PNL, sau trecerea în opoziție.

Dacă Parlamentul respinge două propuneri de guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare, atunci Președintele României are dreptul să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate.

20.04.2026, 07:57

Bolojan: Nu demisionez, indiferent de decizia PSD

Premierul Ilie Bolojan a declarat că decizia PSD de luni pare deja conturată, sugerând că social-democrații vor vota încetarea colaborării cu actualul șef al Guvernului. "Zarurile au fost aruncate", a spus acesta, la Radio România Actualități, potrivit News.ro.

Șeful Executivului a subliniat că nu intenționează să demisioneze, indiferent de decizia PSD, poziție pe care a reiterat-o și duminică. De asemenea, Partidul Național Liberal și-a anunțat susținerea pentru premier, urmând ca liberalii să confirme oficial această poziție într-o ședință a conducerii programată marți.

20.04.2026, 07:45

Bolojan: PSD a negat implicarea și a mințit privind deciziile coaliției

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, că PSD s-a comportat în ultimele luni ca un partid de opoziție în interiorul coaliției și, în repetate rânduri, a mințit atunci când a susținut că nu a participat la deciziile adoptate. Șeful Guvernului a afirmat că există stenograme și martori care arată că social-democrații au fost de acord cu toate hotărârile luate în coaliție, potrivit News.ro.

"Dacă ne aducem aminte, în prima parte a acestei guvernări, am fost puşi în situaţia să aplicăm imediat măsuri care să aibă efecte, ceea ce a însemnat într-o primă etapă creştere de taxe. Toate aceste măsuri şi scăderea unor cheltuieli au fost aprobate de atunci şi până astăzi cu acordul tuturor partidelor din coaliţie şi ele au făcut ca noi să începem să ne echilibrăm şi toate datele financiare, toate analizele arată că am terminat cu un deficit mult mai mic şi în sfârşit, ne reducem gradul de îndatorare raportat la PIB, cheltuim mai puţin şi sigur că aceste măsuri, nu trebuie să ne ascundem, au nişte efecte de contracţie economică, generează nişte neajunsuri pentru cetăţenii, pentru că o creştere de TVA înseamnă o creşteră de preţuri la unele produse, poate să fie cu 2%, cu 300%, dar tot o creşte este", a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la B1TV.

Premierul a fost întrebat de ce PSD nu îşi asumă că toate măsurile de până acum au fost luate cu acordul său. El a răspuns că PSD a minţit pur şi simplu.

"Până în toamna anului trecut, PSD-ul şi toate partidele din coaliţie au acţionat relativ unitar. După care, am văzut treptat, treptat a apărut o tendinţă a Partidului Social Democrat, prin comunicatorii pe care are, de a se profila ca opoziţie din interiorul coaliţiei de guvernare, criticând măsurile, fugind de orice fel de răspundere, minţind pur şi simplu cu faptul că n-au participat la o decizie sau alta, deşi din stenograme, din discuţiile din coaliţie cu martori, toate deciziile care au fost date au fost date cu toţi reprezentaţii partidelor la masă", a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a adăugat că PSD a creat un climet de instabilitate politică.

"Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat şi s-a accelerat în această perioadă, a fost crearea unui climat practic de instabilitate politică, de a încerca să arunce vina pentru ceea ce nu s-a intâmplat bine şi era inevitabil, subliniez. Asta a fost o tehnică pe care au folosit-o (...) de o lună de zile, practic dinainte de aprobarea bugetului, vedem doar discuţii cum schimbăm guvernul. E de natură să aibă nişte efecte negative pentru această ţară", a mai declarat premierul.

Acesta a afirmat că aparatul guvernamental, "dacă nu are o direcţie clară, dacă nu este stabilitate, îşi reduce turaţia motoarelor".

20.04.2026, 07:35

Consultări la Cotroceni, anunțate de Grindeanu în scenariul schimbării Executivului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, în cazul în care social-democrații vor hotărî să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, este de așteptat ca marți sau miercuri să fie organizate consultări oficiale la Palatul Cotroceni, cu președintele României, în vederea conturării unei noi formule de guvernare, potrivit Agerpres.

"Dacă Partidul Social Democrat va decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marţi sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni. Aşa este constituţional, aşa este corect. Preşedintele va putea să ştie ce îşi doreşte fiecare partid şi cât de repede se poate depăşi această criză politică", a spus Sorin Grindeanu, duminică, la Antena 3 CNN.

Liderul social-democrat a precizat că aproximativ 5.000 de membri de partid vor participa la referendumul intern, precizând că în cadrul PSD s-a discutat despre trei scenarii: rămânerea în situaţia actuală, menţinerea unei coaliţii pro-europene, dar cu o reaşezare a raporturilor de putere, sau trecerea în opoziţie.

"Eu le-am prezentat colegilor mei trei variante, în toate cele opt întâlnirii regionale, pe care Partidul Social Democrat poate să meargă după votul de mâine. Prima variantă, să rămânem în situaţia de acum, pe care doar o super minoritate o susţine. Să rămânem într-o formulă de coaliţie pro-europeană, dar cu lucrurile reaşezate, asta ar fi a doua variantă. Şi a treia, Partidul Social Democrat să treacă în opoziţie", a precizat Grindeanu.

Acesta a criticat mandatul actualului premier, susţinând că politicile economice din ultimele 10 luni au dus România spre recesiune.

"Toate aceste lucruri au plecat de la faptul că lucrurile nu merg în direcţia bună. Şi nu o spune Sorin Grindeanu, (...) o spun românii. 80% dintre români spun că lucrurile merg într-o direcţie greşită (...) Aici nu e vorba despre persoana Ilie Bolojan, este vorba de politica pe care Ilie Bolojan şi politicile, mai ales economice, le-a luat în ultimele 10 luni şi care ne-au adus într-o situaţie proastă (...) România trebuie să se ocupe de adevărate reforme, nu de aşa zise reforme (...) Eu îmi doresc să existe reforme în România (...) Ceea ce s-a întâmplat a fost concediere în masă. Concedierea în masă nu este reformă (...) Ce am făcut în aceste 10 luni? Ce s-a întâmplat? Ce mari reforme s-au întâmplat? Că lumea n-a văzut decât tăieri. Iar aceste tăieri au dus la criză economică (...) Ceea ce s-a întâmplat în ultimele 10 luni, cu aceste măsuri luate, am avut impresia şi am impresia, acum la 10 luni, că a fost tratată economia României ca un dosar de insolvenţă, fără să se ţină cont că totuşi vorbim şi despre oameni, că vorbim de vieţile românilor", a mai spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD este pregătit să preia conducerea Guvernului, Grindeanu a confirmat că partidul îşi asumă responsabilitatea guvernării, având în vedere ponderea parlamentară.

