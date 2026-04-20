Criza politică poate arunca în aer economia României. Ce spune Bloomberg despre "turbulențele alarmante"

România se pregătește de turbulențe politice alarmante pentru investitori și agențiile de rating, care au avertizat că stabilitatea politică este esențială pentru ca țara să își continue eforturile de reducere a celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și să evite retrogradarea ratingului la categoria "junk", relatează Bloomberg. Costurile de împrumut vor crește și mai mult, iar România plătește deja cele mai mari dobânzi din regiune, mai arată sursa citată.

Premierul Ilie Bolojan este gata să sfideze apelul lansat de mai mare partid de guvernare de a demisiona, într-o confruntare care ar putea duce la prăbușirea coaliției aflate la putere, amintește publicația financiară într-o analiză a cutremurului politic de la București.

Social-democrații urmează să își retragă sprijinul pentru premier în cadrul unei consultări interne programate luni, pe fondul nemulțumirilor legate de abordarea orientată spre austeritate a lui Bolojan și de coordonarea slabă din cadrul coaliției formate din patru partide, se mai arată în analiza Bloomberg.

Prim-ministrul Bolojan a promis deja că va rămâne în funcție indiferent de rezultatul votului. Dacă își va respecta această poziție, social-democrații ar putea depune sau susține, în următoarele săptămâni, o moțiune de cenzură împotriva sa. Conflictul ridică perspectiva prăbușirii coaliției pro-europene aflate la guvernare, instalată în urmă cu 10 luni, după cea mai gravă criză politică din ultimele trei decenii, declanșată de decizia fără precedent de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, explică Bloomberg.

Noua criză este de natură să alarmeze investitorii și agențiile de rating, care au avertizat că stabilitatea politică este esențială pentru ca România să continue eforturile de reducere a celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și să evite retrogradarea ratingului de țară la categoria "junk".

România plătește deja cele mai ridicate costuri de împrumut din regiune, iar obligațiunile denominate în dolari au avut vineri cele mai slabe performanțe de pe piețele emergente, din cauza riscului politic crescut.

Pierderea sprijinului PSD l-ar lăsa pe Bolojan fără majoritate parlamentară, obligându-l să aleagă între continuarea guvernării cu un executiv minoritar, trecerea în opoziție sau susținerea unui alt candidat pentru funcția de premier, pentru a reface alianța.

Dacă miniștrii social-democrați își vor da demisia din cabinet, premierul va avea la dispoziție 45 de zile pentru a obține un vot de încredere în Parlament. În acest interval, el își va păstra toate atribuțiile, după numirea unor interimari în funcțiile vacante.

Bolojan a sugerat că este pregătit să conducă un guvern minoritar atât timp cât Constituția îi permite sau până când o moțiune de cenzură va trece în parlament. El a precizat că Partidul Liberal va refuza formarea unei noi coaliții cu social-democrații în actuala formulă. "Nu sunt un fan al guvernelor minoritare, dar România a mai avut astfel de guverne", a spus vineri Bolojan.

