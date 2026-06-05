Au apărut noi imagini cu drona care a explodat în Portul Constanţa vineri dimineaţa. Explozia a fost observată şi de ambarcaţiunile din port, aflate la o distanţă considerabilă de locul detonării. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost şi ele evacuate, după cum a declarat şeful DSU, Raed Arafat. Totodată, MApN precizează că drona s-a autodetonat şi că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Drona maritimă descoperită vineri dimineață în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime, transmite Ministerul Apărării Naționale. Incidentul are loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite. Din fericire, în cazul dronei din Portul Constanţa, nu au existat victime.

Noi imagini cu drona surprind momentul exploziei din Portul Constanţa. Deflagraţia a fost văzută şi de pe ambarcaţiuni aflate la distanţă mare de locul detonării.

Raed Arafat, şeful DSU, a explicat că există posibilitate că alte drone să mai fie prezente în perimetrul primei explozii şi a adăugat că a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

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"În momentul în care a avut loc explozia, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie şi au fost alocate succesiv următoarele resurse: 80 cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, opt maşini de stingere, o autoscară, o maşină de terapie intensivă, zece ambulanţe de prim ajutor, două ambulanţe de multiple victime, o unitate de chimic-biologic-radionuclear, patru ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean", a transmis şeful DSU. El a explicat că elicopterul SMURD va face o misiune de recunoaştere în zona costieră.

Ministerul Apărării Naționale și celelalte instituții implicate continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care drona maritimă a ajuns în zona portului și motivele care au dus la explozie. Între timp, accesul în perimetrul securizat rămâne restricționat, iar operațiunile desfășurate de echipele specializate continuă sub măsuri sporite de siguranță.