Tensiunile din PNL se amplifică înaintea Congresului partidului. Adrian Ioan Veștea susține că solicitarea de amânare cu o săptămână a reuniunii a fost respinsă fără motiv și acuză că adevărata miză este blocarea învestirii Guvernului.

- Veştea nu mai candidează la şefia PNL: "Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic"

"Update: Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.

De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură", a fost mesajul postat Veștea pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Convocarea oficială a Congresului extraordinar al PNL a fost aprobată cu 566 de voturi pentru, 97 împotrivă și 18 abțineri, au anunțat surse politice. În paralel, Consiliul Național al partidului a validat și modificările la Statut, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri. Documentul prevede, între altele, un singur prim-vicepreședinte și opt vicepreședinți aleși pe moțiune.