Blocaj total pe scena politică. Soarta guvernului Veştea se decide abia la începutul săptămânii viitoare. Calculele de pe hârtie nu se potrivesc cu cele din Parlament. Până atunci, duminică sunt anunţate şedinţe decisive la PSD şi PNL. Social democraţii decid dacă intră sau nu la guvernare, iar liberalii aleg între Adrian Veştea şi Ilie Bolojan.

Adrian Veştea anunţase ieri că va depune, la prima oră a dimineţii, în Parlament lista miniştrilor şi programul de guvernare. După refacerea calculelor şi a voturilor pe care se bazează s-a răzgândit. A amânat totul pentru luni. Şi asta după ce PSD, singurul partid care si-a exprimat sustinerea pentru cabinetul Veştea, a făcut un pas în spate.

2500 de persoane, aşteptate la Congresul extraordinar

Consiliul Naţional al PNL se va reuni, vineri după-amiază, pentru convocarea Congresului extraordinar al partidului. Şedinţa extraordinară, programată să înceapă la ora 17:00, se va desfăşura online, urmând să participe circa 800 de delegaţi liberali. Obiectivul principal al reuniunii este convocarea Congresului extraordinar al PNL pentru duminică, la ora 12:00, la Romexpo, şi de a stabili agenda acestuia. La Congresul extraordinar al partidului sunt aşteptaţi să participe aproximativ 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de drept şi 2.000 aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu.

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PSD decide duminică dacă intră la guvernare

Social democraţii vor decide duminică în consiliul naţional dacă intră sau nu la guvernare.

"PSD trebuie să judece dacă mai intră în majoritate. l-am informat că decizia PSD privind intrarea sau nu se va mai lăsa așteptată", a spus Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Surse Observator spun că Sorin Grindeanu le-a spus aleşilor din PSD că Guvernul Veştea va trece de votul Parlamentului, asta după ce greii social democraţi şi liberalii din tabăra Veştea au negociat la bucată, în ultimele zile, cu parlamentarii AUR. La un calcul simplu, pe lângă sprijinul PSD, premierul desemnat de Nicuşor ar avea nevoie de peste 30 de voturi de la alianţa pentru unirea românilro, dar şi de ajutor de la toate grupurile suveraniste din Parlament. Oficial, însă, AUR şi SOS România spun că nu vor vota Guvernul Veştea.

"Dacă cineva îşi închipuie că un partid care are 20% din voturi votează un Guvern în care nu este, acel cineva se înşală. Dacă am vota acest guvern ne-am sinucide politic", a afirmat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

UDMR si USR au anuntat deja ca nu voteaza noul guvern, iar din PNL, Adrian Veştea ar putea obţine cel mult 20 de voturi.

Nicuşor Dan: În momentul in care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că va fi votat si să rezolve criza.

Reporter: Cu voturi AUR?

Nicuşor Dan: Când l-am desemnat, l-am desemnat să facă o majoritate, mai departe discutăm.

Potrivit unui draft al programului de guvernare prioritățile cabinetului Veştea sunt continuarea reformei pensiilor speciale, eliminarea excepţiilor care permit pensionarea anticipată şi introducerea salarizării unitare în sistemul public. Documentul îi nemulţumeşte pe social democraţi care au cerut asumarea publică a faptului că nu vor exista creșteri de taxe. Şi lista unui posibil Guvern Veştea a fost modificată în ultimele ore. Marian Neasşu, unul dintre greii PSD, ar putea prelua Ministerul de Interne, iar Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educaţiei, ar putea ajunge la apărare.

Congresul PNL va avea loc duminică. Premierul desemnat, Adrian Veştea, a anunţat că îl va înfrunta pe Ilie Bolojan în lupta pentru şefia partidului.