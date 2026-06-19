Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $

Cererea de scafandri specializaţi în curăţarea navelor a explodat în Golful Persic, după anunţul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Sute de vase blocate de luni întregi se pregătesc să plece, iar echipele care îndepărtează algele, nămolul şi crustaceele de pe carene îşi pot majora tarifele cu până la 60%.

Numărul de comenzi pentru echipaje care să curețe coca navelor de alge, nămol și crustacee a crescut de peste 30 de ori de când președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un acord de pace cu Iranul, care va redeschide Strâmtoarea Ormuz, a declarat căpitanul Manandeep Singh Kukreja, inspector șef la firma Prominence Shipping Services LLC, cu sediul în Dubai.

Cerere uriaşă pentru echipele care curăţă navele blocate în Golf

Această creștere semnificativă are potențialul de a majora taxele percepute de echipajele de curățare a scoicilor pentru lucrări subacvatice pe o singură navă cu până la 60%, la 8.000 de dolari, a spus Manandeep Singh Kukreja.

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Cu doar câteva zile în urmă, când Trump a anunțat acordul, echipajele primeau 5.000 de dolari pentru o astfel de muncă, potrivit Agerpres.

"În următoarele 30 de zile, o companie de scufundări va lucra ca și cum ar fi găsit aur. Toată lumea vrea să iasă în sfârșit din Ormuz. Toată lumea vrea să se întoarcă la câștigarea de bani", a afirmat Manandeep Singh Kukreja.

Preţurile pot exploda după anunţul privind Strâmtoarea Ormuz

Curățarea scoicilor de pe carene este doar un exemplu al provocărilor și costurilor cu care se confruntă navele mari și mici în timp ce așteaptă ca SUA și Iranul să finalizeze acordul de pace, astfel încât să poată naviga prin Strâmtoarea Ormuz. După luni de război, vor trebui să se asigure că asigurarea lor este în regulă, să stabilească cine va supraveghea trecerea în siguranță și să ia toate măsurile posibile pentru a evita potențialele mine.

Aproximativ 600 de nave sunt blocate în Golful Persic, în condițiile în care cea mai mare perturbare a pieței energetice globale se apropie de a 16-a săptămână.

Scafandrii profită de blocajul navelor din Golful Persic

Majoritatea porturilor de escală interzic intrarea navelor pline de scoici din cauza amenințării reprezentate de speciile invazive cuibărite între scoici. De aici și creșterea bruscă a cererii de echipaje pentru curățarea zecilor de nave care au stat în apele puțin adânci, calde ca apa de baie, ale Golfului Persic, de când a izbucnit războiul, la sfârșitul lunii februarie.

"Vor profita la maximum de această oportunitate. Este evident că își vor crește prețurile", a susținut Kukreja, referindu-se la scafandri.