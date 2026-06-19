Război total pe scena politică. Presedintele Nicusor Dan, cel care garanta recent că nu va numi un Guvern cu susţinerea AUR, nu mai exclude acum acest scenariu. Şeful Statului spune că e treaba lui Adrian Veştea să decidă cu cine îşi face majoritatea. Reprezentanţii PSD par să aştepte să vadă ce se alege de lupta de la vârful PNL înainte să decidă dacă susţin sau nu cabinetul premierului desemnat. Adversarii lui Ilie Bolojan din PNL au încercat să blocheze în instanţă organizarea Congresului de duminică. Magistraţii vor da, însă, un răspuns, abia pe 3 iulie. Între timp, Congresul Extraordinar a fost deja convocat, oficial.

Liberalii ascut cuţitele înaintea Congresului de duminică. Acolo unde Adrian Veştea îl va înfrunta pe Ilie Bolojan într-un război care ar putea scinda partidul. Tabăra Veştea a obtinut deja o primă victorie în instanţă. Tribunalul Ilfov s-a pronunţat, în aceeaşi zi, asupra unei actiuni iniţiate de 16 parlamentari PNL din tabăra anti-Bolojan. Magistraţii au suspendat decizia prin care Biroul Politic le-a interzis senatorilor şi deputaţilor PNL să voteze Guvernul Veştea. Totodată, judecatorii au blocat si decizia prin care susţinătorii premierului desemnat au fost ameninţaţi cu excluderea din partid. În plus, adversarii lui Ilie Bolojan au mai cerut şi depăgubiri din partea PNL şi ar vrea şi ca Tribunalul Ilfov să blocheze organizarea Congresului de duminică.

Premierul desemnat ar putea depune luni lista miniştrilor şi programul de guvernare în Parlament

"Eu cred că cei care au încălcat hotărârile BPN, indiferent unde le-au contestat, tot încălcate sunt. S-au plasat singuri în afara PNL", a declarat Ionel Bogdan, deputat PNL. "Acest Guvern va avea următoarea structură în Parlament: PSD, AUR și o mână de foști liberali pt că în momentul în care vor vota Guvernul se vor situa în afara partidului și, cel mai probabil, Congresul va decide că nu mai pot fi membri PNL", a declarat Raluca Turcan, deputat PNL. Premierul desemnat s-a întâlnit azi cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe care ar vrea să-l păstreze în Cabinet. Veştea a scris pe Facebook că, pe fondul prelungirii crizei politice, agenţiile de rating ar putea retrograda economia României la categoria "junk".

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Surse politice spun că, în aceste zile, greii PSD şi liberalii din facţiunea anti-Bolojan negociază om la om cu senatorii si deputaţii AUR. Fără sprijinul UDMR, Guvernul Veştea ar avea nevoie de peste 30 de voturi de la partidul lui George Simion. Preşedintele Nicuşor Dan pare să accepte ideea ca Guvernul Veştea să fie instalat cu voturile AUR. Asta chiar dacă, până acum, şeful Statului refuza catogoric un cabinet susţinut de partidele suveraniste. "Am ales acea formulă de prim-ministru care să aibă șanse să strângă o majoritate, cele mai mari șanse, să păstreze direcția pro occidentală și stabilitatea financiar", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Social-democratii vor decide duminică, după Congresul PNL, dacă vor mai vota sau nu Guvernul Veştea. "Nu e treaba mea. Eu răspund de cele 128 de voturi ale PSD. Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier, premier desemnat e Adrian Veștea, dânsul trebuie să prezinte o majoritate în Parlament", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Premierul desemnat ar putea depune luni lista miniştrilor şi programul de guvernare în Parlament.