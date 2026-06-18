Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI. Liderul USR contestă decizia la CEDO. Ce urmează

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul privind acuzația de conflict de interese: Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut concluziile stabilite anterior în cauză. Dominic Fritz, a anunţat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

"Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă hotărârea Curții de Apel Timișoara prin care s-a reținut starea de conflict de interese a primarului Municipiului Timișoara, domnul Fritz Dominic Samuel.

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a respins recursul formulat de către domnul Fritz Dominic Samuel împotriva sentinței civile nr. 63/2026 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara- Secția Contencios administrativ și Fiscal, validând astfel Raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care s-a constatat starea de conflict de interese în care acesta s-a aflat.

În esență, s-a reținut că acesta a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului Timișoara.

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Decizia ÎCCJ reconfirmă standardul obiectiv al conflictului de interese. Potrivit jurisprudenței constante a instanței supreme, nu este necesar să fie dovedită existența unui prejudiciu concret sau faptul că decizia publică a fost efectiv influențată de corupție. Este suficient să existe un interes personal ori patrimonial susceptibil să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice, iar persoana aflată în funcție să participe la emiterea actului administrativ.

Situația de fapt în care s-a aflat domnul Fritz corespunde elementelor pe care legislația și jurisprudența le identifică drept relevante în materia conflictului de interese: existența unei relații financiare directe, participarea la emiterea actului și posibilitatea ca interesul personal să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice.

Dispozițiile legale instituie obligația de abținere atunci când alesul local se află într-o situație de conflict de interese. Această obligație există tocmai pentru a proteja încrederea publică în corectitudinea procesului decizional și pentru a împiedica transformarea autorității publice într-un instrument de favorizare a unor interese private. Același standard trebuie aplicat tuturor, indiferent de funcția ocupată sau de apartenența politică", se arată în comunicatul transmis de ÎCCJ.

Dominic Fritz contestă la CEDO decizia ICCJ

Președintele USR, Dominic Fritz, anunță că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) decizia care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv.

"Sancţiunea este una administrativă, nu reprezintă o condamnare penală şi nici nu conduce la pierderea mandatului de primar al Timişoarei, cum a fost fals speculată în presă", a precizat USR, joi seară, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, raportul ANI, rămas definitiv cu sentinţa ICCJ, a constatat un conflict de interese în urma unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat în întregime înainte de preluarea mandatului său de primar.

"I se impută o singură faptă: a semnat, în a doua zi de mandat, dublura unui referat deja semnat de predecesor. Cu această semnătură, deşi complet inutilă şi fără vreo valoare juridică, ANI spune că Dominic Fritz a adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ şi care împrumutase campania USR cu 25.000 de lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă", se arată în comunicat.

Reprezentanţii USR aduc o serie de critici ANI.

"Agenţia Naţională de Integritate (ANI) nu a văzut cele 8 apartamente cumpărate de părinţii primarului Daniel Băluţă chiar în ziua în care fiul lor a înaintat spre aprobare Consiliului Local blocul în care se aflau apartamentele. Nici pe premierul desemnat Adrian Veştea care, în calitate de primar, a aprobat construcţii pe terenurile pe care chiar el personal le vânduse beneficiarului. În schimb, ANI l-a văzut pe Dominic Fritz, care a semnat un duplicat al unui referat, parafat deja de predecesorul său în funcţia de primar al Timişoarei", scrie în comunicat.

Potrivit USR, sancţiunea vine într-un context "care ridică semne de întrebare asupra imparţialităţii ei, după ani în care USR a susţinut eliminarea pensiilor speciale, inclusiv pentru magistraţi, şi după poziţionări politice care au afectat interesele sistemului politic tradiţional".

"Fiecare dintre aceste elemente, luate separat, ar putea fi considerate coincidenţe. Împreună, însă, ridică semne de întrebare cu privire la motivaţia şi momentul acestei decizii", a declarat Dominic Fritz, citat în comunicat.

Reacţia lui Dominic Fritz

"Nu mai e o surpriză pentru nimeni, ÎCCJ mi-a respins azi cererea de anulare a raportului ANI. Voi contesta sentința la CEDO. Consecința sentinței (și miza reală a raportului ANI) este interdicția de a candida la orice funcție aleasă până în 2030, inclusiv. Este o sancțiune administrativă, nu o condamnare penală.

Motivul invocat: un PUZ elaborat în întregime înainte să ajung eu primar, votat de Consiliul Local pe baza documentației semnate de vechiul primar. Fapta imputată mie este că am pus, în a doua zi în scaunul de primar, o semnătură pe dublura referatului semnat de predecesorul meu. Cu această semnătură, deși complet inutilă și fără vreo valoare juridică, ANI zice că am adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ, un coleg din USR care împrumutase campania noastră cu 25.000 lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă.

ANI nu vede apartamentele, ceasurile, mașinile și averile celor care au prădat acest stat. Pe acelea nu le caută. Îi caută pe cei, să zicem, 'neascultători'.

Când am protestat în 2017 în frig pentru a apăra justiția, alături de mulți dintre voi, nu mă gândeam că voi ajunge primar al unui mare oraș și președinte de partid. Și sigur nu mi-a trecut prin minte, niciodată, că voi ajunge să fiu hărțuit de justiție.

Sentința nedreaptă nu a venit din senin. A venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista 'dușmanilor Justiției' întocmită chiar de CSM.

S-au întâmplat multe lucruri ciudate în ultimul timp, inclusiv cu procesul meu. Puse cap la cap, încetează să mai pară coincidențe.

Să fie foarte clar: nu abandonez lupta. Voi duce până la capăt mandatul de primar pe care timișorenii mi l-au încredințat, a doua oară, în 2024.

Voi contesta această decizie la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) pentru a-mi apăra numele și drepturile.

Pentru că un președinte de partid trebuie să aibă mereu legitimitate, voi cere un vot de încredere în Biroul Național, Comitetul Politic și în Congresul Partidului.

Vreau să fiu sigur că mergem înainte împreună cu fruntea sus.

Vă rog să țineți minte un singur lucru. Nu suntem atacați pentru greșelile noastre, ci pentru ceea ce reprezentăm. Mulțumesc că sunteți alături și că nu vă lăsați intimidați. Drumul nostru nu se oprește la o sentință nedreaptă; se decide acolo unde a contat mereu, la vot, alături de oamenii pentru care facem toată această muncă", a scris preşedintele USR pe Facebook.

Ce se întâmplă acum cu Dominic Fritz

Practic, Fritz nu va mai putea candida pentru funcția de primar al Timișoarei, după ce termină actualul mandat (în 2028), iar până atunci salariul său va fi diminuat ca sancțiune administrativă.

Preşedintele USR a subliniat că interdicţia produce efecte exact în perioada alegerilor din 2028 şi 2030 şi aminteşte că şi în trecut candidaturile sale au fost contestate prin diverse proceduri administrative şi juridice. În ciuda acestei situaţii, Dominic Fritz a anunţat că îşi va continua activitatea politică şi administrativă. El va duce la capăt mandatul de primar al Timişoarei, obţinut în urma alegerilor locale din 2024, şi va utiliza toate căile legale pentru a-şi apăra drepturile.

Totodată, pentru a reconfirma sprijinul politic necesar exercitării funcţiei de preşedinte al partidului, Dominic Fritz va solicita un vot de încredere atât în Biroul Naţional al USR, cât şi la Congresul partidului programat în luna octombrie.

"Drumul nostru nu se opreşte la o sentinţă pe care o consider nedreaptă. Viitorul se decide prin votul cetăţenilor şi prin încrederea oamenilor pentru care muncim în fiecare zi", a transmis preşedintele USR.

Potrivit hotărârii Curții de Apel Timișoara din 10 februarie, dacă pierde definitiv procesul cu ANI, Fritz își pierde și mandatul de primar. Însă liderul USR susţinea în februarie că dacă decizia rămâne definitivă va fi sancționat cu reducerea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Şi USR a subliniat într-un comunicat transmis azi că încetarea mandatului de primar este sancţiune doar în cazuri de incompatibilitate.

"Au apărut pe surse informații neverificate despre procesul lui Dominic Fritz cu ANI. Foarte important, indiferent care va fi sentința: Raportul ANI NU a constatat o incompatibilitate, ci un conflict de interese. Această distincție e importantă pentru că încetarea mandatului de primar este sancțiunea DOAR în cazuri de incompatibilitate. Dar NU este cazul aici" a transmis USR înainte de anunţarea verdictului ICCJ.

Surse politice au declarat anterior pentru Observator că dacă Fritz va primi o decizie nefavorabilă, Radu Miruță, ministru al Apărării, e favorit să preia șefia USR.

Tot joi, Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, a fost chemat la DNA pentru un caz în care, spun surse judiciare, este cercetat pentru luare de mită.

Ce a stabilit ANI în 2024

În iulie 2024, ANI a anunţat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane, care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Concret, inspectorii de integritate susţin că, în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timişoarei, Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de firma unui arhitect care era şi consilier local USR şi care l-a împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală.

Curtea de Apel Timişoara a confirmat pe 10 februarie 2026 raportul întocmit de Agenţia Naţională de Integritate prin care primarul a fost declarat în conflict de interese iar Dominic Fritz a făcut recurs.