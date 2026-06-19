14 judeţe intră sub cod galben de caniculă. La umbră vor fi temperaturi de 34-36 grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru 14 judeţe, care intră în vigoare sâmbătă, în intervalul orar 12 – 21.

Vremea începe să se încălzească încă de vineri. Maximele termice vor fi cuprinse vineri între 24 - 25 de grade pe litoral şi 32 de grade în vest şi sud-vest, apoi vor fi în creştere. Duminică şi luni, în anumite zone temperaturile ajung la 36 de grade Celsius.

Potrivit ANM, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a ţării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest şi sud-vest, unde local va fi caniculă.

”Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24...25 de grade pe litoral şi 32 de grade în vest şi sud-vest, apoi vor fi în creştere, astfel încât duminică şi luni se vor înregistra valori de până la 34...36 de grade”, a transmis ANM.

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Cod galben de caniculă

Meteorologii au emis o avertizare cod galben, ziua de sâmbătă, în intervalul orar 12 – 21.

”Sâmbătă (20 iunie) în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată”, anunţă ANM.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi. La umbră vor fi temperaturi de 34...36 grade, dar valorile resimțite se vor apropia de 40 grade.

Sunt vizate judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.