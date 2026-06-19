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Video "Liniştea Petalelor", în Germania. Loredana Popescu Tăriceanu şi-a expus lucrările în Baden-Baden

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.06.2026, 22:08 | Modificat la 19.06.2026, 22:09

Debut de prestigiu pentru arta românească în Germania. 

Pictoriţa Loredana Popescu Tăriceanu își deschide prima expoziție personală în celebra stațiune Baden-Baden. Găzduită de clădirea istorică Altes Dampfbad, expoziţia poartă numele "Liniștea Petalelor". Publicul este invitat să descopere un univers al fragilității, transpus pe pânză prin transparența și fluiditatea acuarelei. 

Proiectul expozițional este coordonat de cunoscutul curator Diana Dochia. Cu ocazia vernisajului, Loredana Popescu Tăriceanu va lansa și o serie limitată de eșarfe, cu imprimeuri create special după lucrările expuse. Expoziția poate fi vizitată, gratuit, până pe 26 iulie 2026.

Redactia Observator
Redactia Observator
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expozitie pictura romania germania
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