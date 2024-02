Ce salariu are un medic de familie în România şi cât câştigă pentru fiecare pacient

În România există aproape 12.000 de medici de familie la momentul actual, iar specialiştii susţin că numărul ar fi trebuit să fie mai mare, dar salariile relativ mici fac ca numărul de specialişti să se menţină sub cel necesar.

În România există aproape 12.000 de medici de familie la momentul actual. Aproximativ trei sferturi dintre aceştia sunt femei. Medicii de familie din România efectuează zeci de milioane de consultaţii în fiecare an.

Există, însă, o discrepanţă foarte mare între numărul de medici de familie care activează la oraş şi numărul de medici de familie care activează în mediul rural.

Ce salariu are un medic de familie în România şi cum se calculează

Salariul unui medic de familie din România depinde de mai mulţi factori. Vorbim despre factori precum experienţa avută, locaţia în care activează, numărul de pacienţi înregistraţi, implicarea în activităţi suplimentare, gradul de încadrare profesională, etc.

Practic, salariul unui medic de familie din România variază între puţin peste 2.000 de lei, pentru medicii de familie aflaţi la debut, şi peste 7.000 de lei, pentru medicii cu experienţă şi care au un număr mare de pacienţi înregistraţi.

Salariul unui medic de familie din România este stabilit 50% în funcţie de încasările de la CAS per capita, per pacient înregistrat şi care este asigurat, şi 50% în funcţie de venitul per serviciu.

Cât câştigă un medic de familie pentru fiecare pacient

În principiu, un medic de familie trebuie să aibă un număr minim de pacienţi înregistraţi şi care să fie asiguraţi. Apoi, pentru fiecare pacient în parte se primeşte un punctaj, iar punctajul total se transformă în venituri încasate de medicul de familie.

Atenţie, însă! Nu toate fondurile obţinute de medicul de familie în baza numărului de pacienţi înregistraţi şi asiguraţi se transformă strict în salariul medicului. Vorbim inclusiv de venituri din care medicul de familie trebuie să-şi plătească asistent medical, femeie de serviciu, utilităţi pentru cabinet, chiria cabinetului, consumabile, întreţinerea cabinetului, etc.

Cât câştigă un medic de familie în alte ţări UE

Medicii de familie din România sunt printre cei mai slab plătiţi din Uniunea Europeană. De exemplu, există informaţii care arată că un medic de familie din Polonia poate să câştige până la 1.700 de euro pe lună, iar un medic de familie din Germania poate să câştige chiar şi peste 10.000 de euro pe lună, în funcţie de numărul de pacienţi, de experienţa acumulată şi de serviciile oferite.

Din acest motiv, mulţi medici de familie din România decid să-şi încerce norocul peste hotare, iar ţara noastră are un deficit constant de medici de familie care să deservească populaţia.

