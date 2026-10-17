Primele cazuri severe de gripă au apărut mai devreme în acest an. Şi avem, din păcate, şi primul deces: un bărbat de 66 de ani, din Cluj, care nu era imunizat. De fapt, să te vaccinezi împotriva gripei e ceva mai complicat decât în anii trecuţi. Primele stocuri de vaccin s-au epuizat rapid, iar acum, serul aproape că nu se mai găseşte în farmacii. Noi doze sunt așteptate abia săptămâna viitoare, după o nouă întârziere.

Bărbatul este prima victimă confirmată a gripei din acest sezon.

Un bărbat de 66 de ani din Cluj, prima victimă a gripei din acest sezon

Pacientul de 66 de ani care a decedat din cauza gripei era internat de câteva zile aici, la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj, pe secția de Terapie Intensivă. Medicii spun că acesta nu era vaccinat antigripal, iar lipsa vaccinării i-a agravat starea de sănătate, deja afectată de alte boli.

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Peste 200 de cazuri de gripă au fost raportate doar în ultima săptămână. Şi, dacă în alţi ani, în această perioadă, vorbeam în general despre forme uşoare, în acest an, situaţia s-a schimbat.

La Institutul Matei Balș, medicii văd zilnic între 80 și 90 de pacienți în această perioadă. Săptămânal, sunt confirmate între 10 și 15 cazuri de gripă, atât la adulți, cât și la copii.

"Observăm o creştere ceva mai timpurie decât în alţi ani. Acest lucru se datorează în special dinamicii de după pandemie. Circulaţia virusurilor respiratorii a reintrat într-un ritm alert, iar mobilitatea crescută şi reîntoarecerea în colectivităţi au facilitat o transmitere mai rapidă. Ideal este să ne vaccinăm şi acum la început de sezon.", explică Gabriel Nistor, medic infecţionist.

Primul lot de vaccinuri pentru populaţia generală aproape că s-a epuizat în timp record.

Discuţii camera ascunsă din farmacii

Reporter: Vaccin atigripal vreau să vă întreb şi eu. Oare?

Farmacist: Săptămâna viitoare, la final.

"Aşteptăm un import care trebuia să intre chiar săptămâna asta. Nu a intrat.", spune un alt farmacist.

Prin urmare, unii şi-au făcut rezervări. Alţii au abandonat căutarea.

Reporter: În câte farmacii ați căutat vaccinul antigripal?

Persoană: Am fost în trei, dar nu mai merg. Merg acasă, pentru că nu se găsește.

"Dacă până acum oarecum vaccinarea în România începea undeva puțin mai târziu, prin noiembrie, anul acesta a început puțin mai devreme. Aveam primele zile și 30 de rețete pe zi, mai ales când era cererea mare, acum doar întreabă, din păcate, pentru că nu le avem.", explică Beatrice Speteanu, farmacist şef.

În București, mai sunt în stoc aproximativ 5.100 de doze de Vaxigrip și 2.600 de Influvac. În schimb, sunt stocuri suficiente de Fluenz, vaccinul nazal pentru copii și Efluelda, cel destinat persoanelor peste 60 de ani.

Reporter: V-aţi vaccinat antigripal sezonul ăsta?

Persoană: Da.

Reporter: Când?

Persoană: Chiar ieri.

Reporter: Aţi găsit uşor, că nu se găsesc.

Persoană: Direct acolo m-am dus. Nu mai aveau. Vreo 5 sau 6 bucăţi.

Până la sfârşitul lunii octombrie, alte două tranşe de vaccin gripal ar trebui să intre în ţară. Una de 350.000 de doze, alta de 250.000. Până pe 11 octombrie, peste 256.000 de persoane se vaccinaseră antigripal.