România s-ar putea confrunta cu o creştere alarmantă a numărului persoanelor care suferă de demenţă. Peste 577.000 de români ar putea fi afectaţi de această boală până în 2050, potrivit estimărilor internaţionale. În lipsa unei strategii naţionale, îngrijirea bolnavilor cade în mare parte pe umerii familiei. Senatoarea Nicoleta Pauliuc cere măsuri urgente, printre care introducerea testelor de memorie la medicul de familie şi sprijin suplimentar pentru aparţinători. Specialiştii atrag atenţia că multe cazuri sunt diagnosticate târziu sau rămân nedepistate.

Pacienți care își așteaptă rândul pe holul unei clinici aglomerate din București - Shutterstock

Numărul persoanelor care suferă de demență în România ar putea ajunge la peste 577.000 până în 2050, potrivit estimărilor Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), citate de Direcția de Sănătate Publică Neamț. În 2019, aproximativ 341.000 de români erau afectați de această boală.

În acest context, senatoarea Nicoleta Pauliuc a cerut adoptarea unui Plan național pentru demență, în cadrul Congresului Național pentru Îmbătrânire Activă. Aceasta a atras atenția că România nu are încă o strategie națională dedicată bolii, iar responsabilitatea îngrijirii pacienților revine în mare parte familiilor.

"Longevitate fără creier sănătos nu e longevitate", a declarat senatoarea, care a susținut că prevenția problemelor cognitive trebuie să înceapă încă de la 40-50 de ani, nu doar la vârste înaintate.

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Datele DSP Neamț arată că, în 2025, medicii de familie au raportat 12.173 de cazuri noi de boală Alzheimer, de peste două ori mai multe față de 2014. Numărul persoanelor afectate ar putea fi însă mai mare, în condițiile în care o parte dintre cazuri nu sunt diagnosticate sau sunt identificate târziu, scrie Mediafax.

Planul național pentru demență, neadoptat de autorități

Nicoleta Pauliuc a afirmat că un Plan național pentru demență a fost deja pregătit, însă nu a fost adoptat și pus în aplicare.

"România nu are unul. A fost pregătit, dar e într-un sertar la Ministerul Sănătății. Prin vocea dvs., să-l scoatem de acolo", a spus senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Un astfel de document a fost elaborat în perioada 2018-2020 de Societatea Română Alzheimer și Asociația Habilitas. Planul Național de Acțiune 2020-2024 prevedea măsuri pentru prevenirea bolii, diagnosticarea timpurie, îngrijirea pacienților, pregătirea specialiștilor și protejarea aparținătorilor. Documentul nu a fost însă transformat într-o strategie națională adoptată de Guvern.

Testarea memoriei la medicul de familie și mai mult sprijin pentru aparținători

Printre propunerile senatoarei se numără introducerea unui test standard de memorie în evaluările realizate de medicii de familie și stabilirea unui traseu clar către neurolog pentru persoanele care prezintă semne de declin cognitiv.

Pauliuc a atras atenția și asupra pierderii auzului, pe care a indicat-o drept un factor de risc important pentru demență. Potrivit senatoarei, deficiențele de auz pot favoriza izolarea socială, motiv pentru care este necesară îmbunătățirea accesului la proteze auditive.

O altă solicitare vizează extinderea concediului de îngrijitor, care este în prezent de cinci zile lucrătoare pe an. Senatoarea consideră că perioada este insuficientă pentru familiile care au în grijă persoane cu boli degenerative și nevoi complexe.

Singurătatea, o altă problemă a vârstnicilor

În cadrul congresului, Nicoleta Pauliuc a legat sănătatea cognitivă de conceptul de îmbătrânire activă, care presupune menținerea autonomiei, a memoriei și a relațiilor sociale inclusiv după pensionare.

Senatoarea a vorbit și despre singurătatea în rândul persoanelor vârstnice și a propus implicarea bibliotecilor, administrațiilor publice și parohiilor în organizarea unor activități care să îi mențină pe seniori conectați la comunitate.

"Prevenția nu e o cheltuială, e cea mai bună investiție pe care o face statul în cetățenii săi", a afirmat Nicoleta Pauliuc.