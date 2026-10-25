Mergem mai departe acum şi venim cu o veste bună pentru toţi fermierii din ţară. De astăzi începe campania de imunizare a oilor şi caprelor din toată ţara. România a primit peste 1 milion de doze de vaccin, iar imunizarea începe în judeţele Constanţa şi Tulcea.

Din această dimineaţă începe campania de vaccinare în judeţele din prima linie, mai exact Constanţa şi Tulcea. Campania de vaccinare va fi supravegheată chiar de către directorul ANSVSA. Oamenii trebuie să ştie că nu trebuie să facă vreo cerere scrisă sau să se prezinte undeva, vor fi contactaţi de medicii veterinari pentru a fi anunţaţi când şi cum se va face vaccinarea.

1,1 milioane de doze de vaccin au intrat în ţară mai devreme decât era anticipat. Acesta e şi motivul pentru care se începe campania de vaccinare mai devreme pentru că fiecare zi contează pentru a se putea relua exporturile. Imediat ce campania va fi finalizată vor putea reîncepe exporturile către UE sau către ţări din Africa de Nord sau Orientul Mijlociu.