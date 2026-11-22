Vaccinul antigripal a devenit greu de găsit, fix acum, când sezonul virozelor se intensifică. În Buzău, Mehedinți și Sibiu, oamenii bat farmaciile în căutarea unei doze care să-i protejeze de gripă. Numai că, de multe ori, pleacă acasă cu mâna goală. Iar pentru cei care încă nu s-au vaccinat, imunizarea devine o adevărată cursă contra cronometru.

În plin sezon rece, imunizarea împotriva gripei a devenit o adevărată cursă cu obstacole. Deşi cererea este mare, în farmacii, dozele de imunizare lipsesc cu desăvârşire. La Buzău, farmaciştii spun că sunt o mulţime de oameni care merg cu reţetă pentru vaccinul antigripal, însă, din lipsă, sunt nevoiţi să-i refuze. "Avem unele care sunt de la final de octombrie. Deci riscă să expire aceste reţete. Da. Şi pacientul iar este pus pe drumuri, merge la medic să-i refacă reţeta".

"Anul acesta este cel mai resimţită lipsa vaccinurilor. Am colegi din ţară, dar şi din judeţ care au făcut comandă de la final de august, început de septembrie şi li s-au onorat în jur de 20-30% din cereri", a declarat Alexandra Boc, farmacist.

Nici de la Sibiu nu vin semne bune

"Nu avem niciun fel de vaccin. Vin foarte mulţi oameni, toată lumea întreabă, dar nu este. De aproape o lună de zile, nu este în farmacii", explică Viviana Baciu, farmacist-șef.

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"Există pe plan mondial o problemă cu producerea vaccinului, motiv pentru care aprovizionarea este intermitentă", a transmis Dr. Radu Urdea, medic de familie.

La Mehedinţi, procentul persoanelor vaccinate anul acesta este la jumătate faţă de anul trecut. "Procentul persoanelor vaccinate în momentul acesta în judeţul Mehedinţi, este cam 50% faţă de anul trecut. Eu vă spun, nu doar ca farmacist, şi ca persoană, că eu primesc în fiecare zi minimum 10 mesaje: Îmi faci şi mie rost de un vaccin antigripal?", a declarat Adelina Stoican.

"Este rezultatul a câtorva decenii de politică sanitară proastă", declară medicul Cristian Jianu. Medicii recomandă oamenilor să verifice periodic disponibilitatea vaccinului antigripal în farmacii.