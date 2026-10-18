Un cercetător spune care e alimentul care te ajută să trăieşti mai mult. Fructul considerat elixirul tinereţii

Alimentaţia joacă un rol esenţial în menţinerea sănătăţii pe măsură ce înaintăm în vârstă, iar unele fructe ar putea contribui la prevenirea bolilor cronice şi la protejarea creierului şi a inimii. O cercetătoare americană specializată în longevitate a dezvăluit ce fructe consumă în fiecare zi şi de ce le consideră atât de importante. Sunt bogate în antioxidanţi, vitamine şi fibre, şi pot fi introduse cu uşurinţă în alimentaţia zilnică.

O alimentaţie echilibrată poate avea un mare impact asupra modului în care îmbătrânim şi asupra numărului de ani pe care îl petrecem fără probleme majore de sănătate. Specialiştii folosesc termenul de healthspan pentru a descrie perioada din viaţă în care o persoană se bucură de o stare bună de sănătate, fără afecţiuni cronice care să îi afecteze semnificativ calitatea vieţii.

În SUA, această perioadă este în scădere, în timp ce bolile cronice devin tot mai răspândite. Peste trei sferturi dintre americani suferă de cel puţin o afecţiune cronică, precum bolile cardiovasculare, cancerul sau diabetul, o creştere semnificativă faţă de situaţia înregistrată cu un deceniu în urmă, potrivit TODAY.

Emily Johnston, cercetător şi profesor asistent la NYU Langone, specializată în longevitate şi nutriţie, explică faptul că există mai multe dovezi potrivit cărora o alimentaţie bogată în produse vegetale nutritive, combinată cu reducere consumului de alimente procesate şi mai puţin sănătoase, poate contribui la prevenirea bolilor cronice şi la o îmbătrânire firească, dar sănătoasă.

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Fructele recomandate pentru o viaţă mai lungă

Dintre toate fructele, Emily Johnston acordă o atenţie deosebită fructelor de pădure, pe care le consideră cea mai bună alegere pentru susţinerea unei îmbătrâniri sănătoase.

Afinele, zmeura, căpşunile şi murele se numără printre opţiunile recomandate. Toate conţin substanţe nutritive importante pentru organism şi pot fi consumate în mod regulat, ca parte a unui regim alimentar echilibrat.

Afinele sunt adesea considerate unele dintre cele mai sănătoase fructe de pădure, datorită conţinutului ridicat de antioxidanţi. Cu toate acestea, cercetătoarea subliniază că şi celelalte fructe din această categorie sunt alegeri foarte bune.

Potrivit specialistei, consumul variat şi regulat de fructe de pădure poate contribui la menţinerea sănătăţii pe termen lung.

De ce sunt fructele de pădure atât de bune pentru organism

Deşi au dimensiuni mici, fructele de pădure sunt bogate în fibre, vitamine, minerale şi antioxidanţi, substanţe care îndeplinesc roluri-cheie în organism.

Unul dintre cele mai valoroase elemente nutritive este reprezentat de fibrele alimentare, care susţin sănătatea sistemului digestiv şi pot contribui la reglarea glicemiei şi reducerea colesterolului.

Consumul adecvat de fibre este asociat şi cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare şi cancer de colon, o afecţiune a cărei incidenţă este în creştere.

Fructele de pădure sunt, de asemenea, deosebit de bogate în compuşi fitochimici, precum flavonoidele, care au proprietăţi antiinflamatoare şi contribuie la protejarea sănătăţii inimii şi a creierului.

Cercetătoarea insistă pe studiile clinice care sugerează că introducerea regulată a fructelor de pădure în alimentaţie, începând de la vârsta mijlocie, poate îmbunătăţi funcţiile cognitive şi poate reduce riscul de demenţă.

Fructele de pădure pot înlocui dulciurile cu zahăr adăugat

Majoritatea fructelor de pădure conţin vitamina C, importantă pentru funcţionarea normală a sistemului imunitar, dar şi vitamina K, care contribuie la coagularea normală a sângelui.

În plus, acestea furnizează minerale esenţiale, precum potasiul şi magneziul, necesare pentru buna funcţionare a organismului. Un alt avantaj este gustul lor dulce, datorat zaharurilor naturale. Astfel, fructele de pădure pot reprezenta o alternativă la deserturile care conţin zahăr adăugat.

Potrivit Asociaţiei Americane a Inimii, majoritatea americanilor consumă prea mult zahăr adăugat, motiv pentru care înlocuirea unor produse dulci cu fructe poate fi o alegere mai sănătoasă şi înţeleaptă.

Cum să introduci fructele de pădure în alimentaţia zilnică

Emily Johnston recomandă consumul zilnic al mai multor tipuri de fructe de pădure, dar şi al altor fructe, pentru ca organismul să beneficieze de o gamă cât mai variată de nutrienţi.

Specialista recomandă cel puţin cinci porţii de fructe şi legume pe zi, alături de proteine slabe, grăsimi sănătoase şi cereale integrale. Fructele de pădure pot fi integrate cu uşurinţă în mesele obişnuite. La micul dejun, pot fi adăugate în iaurt sau în terciul de ovăz, iar în timpul zilei pot fi consumate ca gustare.

De asemenea, pot fi puse în smoothie-uri, presărate peste salate sau consumate ca desert, pentru a satisface pofta de dulce, fără adaos de zahăr.