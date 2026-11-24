În urmă cu 25 de ani, un inginer a mizat pe o cultură mai puţin obişnuită într-o regiune dominată de livezile de meri şi peri. A început cu o mică parcelă de teren, iar pasiunea din copilărie s-a transformat într-o afacere pentru care a renunţat la cariera în inginerie. Astăzi, are 6.000 de pomi pe doar trei hectare, iar în unul dintre cei mai buni ani a reuşit să recolteze 60 de tone de fructe. Cultura pe care a ales-o este supranumită rubinul pomiculturii.

Calixto Ortega a renunţat la cariera de inginer şi a început să cultive "rubinul pomiculturii" - Rio Negro

Născut în Bariloche, Calixto Ortega şi-a petrecut o parte din copilărie în apropierea Munţilor Anzi şi a dezvoltat încă de mic o pasiune pentru cireşe. Inginer constructor de meserie, acesta a văzut, odată ajuns în Roca, oportunitatea de a transforma o mică parcelă de teren într-o afacere agricolă.

Într-o regiune în care culturile de pere şi mere au dominat tradiţional agricultura, Calixto a ales un alt drum. În 2001, a început să planteze cireşi, fructele considerate rubinul pomiculturii din Patagonia, iar astăzi deţine aproximativ 6.000 de pomi, distribuiţi pe trei hectare, scrie Rio Negro.

A renunţat la cariera de inginer pentru a se dedica agriculturii

Decizia a venit după ce Calixto a analizat caracteristicile terenului şi posibilităţile de a-l exploata .

Articolul continuă după reclamă

"Pentru pere nu este potrivit, este prea mic, nici pentru mere. Atunci mi-am spus: dacă am planta cireşi?", şi-a amintit bărbatul.

La acea vreme, sectorul pomicol intra într-o nouă etapă de dezvoltare, datorită introducerii unor soiuri şi portaltoi care permiteau o mai bună gestionare a pomilor şi extinderea oportunităţilor comerciale.

De-a lungul anilor, activitatea pe care o desfăşura în paralel cu profesia de inginer a ajuns să-i ocupe o mare parte din viaţă. Calixto a renunţat la inginerie pentru a se dedica livezii, a investit în tehnologie, şi-a construit propriile instalaţii şi a dezvoltat un sistem care îi permite să gestioneze întregul proces, de la recoltarea fructelor până la pregătirea lor pentru comercializare sub marca Don Calixto.

Patru soiuri de cireşe şi o recoltă care a ajuns la 60 de tone

Pe cele trei hectare de teren, Calixto cultivă aproximativ 6.000 de cireşi din patru soiuri: New Star, Santina, Lapins şi Sweet Heart. Fiecare dintre acestea ajunge la maturitate într-o perioadă diferită, ceea ce îi permite fermierului să organizeze recoltarea pe parcursul mai multor săptămâni.

Potrivit acestuia, fructele din soiul New Star sunt primele care încep să îşi schimbe culoarea, urmate de cele din soiurile mai târzii.

A ales soiurile ţinând cont şi de capacitatea fructelor de a rezista în timpul transportului. Printre preferatele producătorului se numără cireşele Santina.

"Este un soi destul de timpuriu, foarte bun, cu fructe foarte ferme, foarte rezistente, gustoase şi de dimensiuni bune. Are o mulţime de calităţi pe care alte soiuri nu le au. Fructele lor sunt frumoase, dulci, dar nu rezistă, se înmoaie", a explicat Calixto Ortega.

În livadă se află atât pomi care produc fructe de peste 20 de ani, cât şi exemplare mai tinere, aduse recent din Mendoza pentru înnoirea unor porţiuni ale plantaţiei. Aceştia din urmă mai au nevoie de cel puţin trei ani pentru a da primele fructe.

Producţia variază însă considerabil de la un sezon la altul. Într-unul dintre cei mai buni ani, Calixto a recoltat 60 de tone de cireşe, dar a avut şi sezoane în care producţia a fost de aproximativ 10 tone.

Anul trecut, de exemplu, fermierul estima o recoltă de 20 de tone, însă două episoade de îngheţ au redus la jumătate cantitatea aşteptată.

"Aceasta nu e o fabrică, e natură. Există fructe mari, mijlocii şi mici, sunt ani buni şi alţii mai puţin buni", a explicat fermierul.

Pentru a îmbunătăţi recolta, fiecare pom necesită lucrări de tăiere, fertilizare şi dirijare a creşterii, precum şi monitorizarea permanentă a dezvoltării fructelor.

Cireşele sale au ajuns inclusiv pe navele de croazieră

Producţia este destinată în principal pieţei interne din Argentina. Calixto aprovizionează cinci magazine de fructe şi legume din Roca, dar trimite marfă şi către Piaţa Centrală din Buenos Aires, precum şi în Escobar, Rosario, Santa Fe, Cordoba şi Tucuman.

Cireşele sale au ajuns chiar şi în Ţara de Foc, unde o parte dintre fructe au fost folosite pentru aprovizionarea navelor de croazieră în timpul sezonului estival.

Preţurile variază pe măsură ce sezonul de recoltare avansează. Potrivit fermierului, un kilogram de cireşe se poate vinde cu aproape 13 dolari la începutul sezonului, pentru ca ulterior preţul să scadă la aproximativ 9,5 dolari, iar spre finalul sezonului să ajungă la echivalentul a 3,8-4,4 dolari. Primele fructe sunt cele mai valoroase, însă preţurile scad pe măsură ce oferta creşte.

Primele cireşe ale sezonului se vând la preţuri mai mari, însă creşterea ofertei duce la modificarea acestora pe parcursul săptămânilor.

Momentul recoltării este una dintre deciziile cărora Calixto le acordă cea mai mare atenţie. Deşi culegerea mai timpurie a fructelor i-ar permite să profite de preţurile ridicate de la începutul sezonului, producătorul nu e dispus să sacrifice gradul de maturitate al acestora pentru a câştiga câteva zile.

"Este păcat să culegi un produs atât de bun înainte să se coacă, doar pentru a câştiga două zile", a declarat acesta.

Obiectivul său este ca oamenii care îi cumpără cireşele să le recunoască şi să le aleagă din nou.

Şi-a construit propriile instalaţii pentru sortarea şi depozitarea fructelor

În primii ani de activitate, pregătirea fructelor pentru comercializare depindea de instalaţii externe. Cireşele recoltate erau transportate în lăzi, sortate manual şi duse apoi, peste şosea, într-un depozit frigorific.

Cu timpul, fermierul a decis să organizeze întregul proces în propria fermă. A construit o hală împreună cu administratorul fermei şi a dezvoltat o maşină de sortare a fructelor cu ajutorul unui fost elev de la şcoala tehnică.

Fructele sunt aduse din livadă în lăzi şi introduse în utilaj, unde sunt trecute prin apă rece pentru a le reduce temperatura şi sunt dezinfectate. Urmează o selecţie manuală, în cadrul căreia sunt îndepărtate cireşele necorespunzătoare.

Ulterior, fructele sunt supuse unui tratament, trec prin dreptul unui ventilator care îndepărtează apa de la suprafaţă şi ajung pe benzi care le separă în funcţie de dimensiune. Sistemul permite sortarea cireşelor în patru categorii de dimensiuni, la care se adaugă o categorie destinată fructelor mai mari. Cireşele sunt apoi aşezate în cutii de cinci kg, cântărite şi pregătite pentru depozitare.

"Este ca în cazul îngheţatei. Primeşti o îngheţată şi o vinzi a doua zi. Altfel, se topeşte. Cireaşa nu are aceeaşi durată de păstrare ca un măr sau o pară şi trebuie să ajung mai repede la consumator", a afirmat Calixto.

Aproximativ 40 de oameni lucrează în livadă în sezonul de recoltare

Deşi recoltarea concentrează o mare parte din activitate în doar câteva săptămâni, îngrijirea pomilor continuă pe tot parcursul anului. Cireşii înfloresc în septembrie, iar fructele ajung la maturitate în jurul lunii noiembrie. Imediat după încheierea culesului, încep pregătirile pentru următorul sezon.

"Acum termin de recoltat până în decembrie şi apoi o luăm de la capăt. Trebuie să fertilizăm, astfel încât pomii să înceapă să acumuleze rezerve pentru momentul în care îşi vor relua creşterea anul viitor", a explicat fermierul.

Producătorul acordă o atenţie deosebită şi nutriţiei pomilor, pentru a-i menţine sănătoşi. În perioada recoltării, Calixto angajează aproximativ 40 de persoane, atât pentru culesul cireşelor, cât şi pentru pregătirea acestora în vederea comercializării. Echipa lucrează între 25 şi 40 de zile. Găsirea angajaţilor pentru un sezon atât de scurt necesită o bună organizare, însă producătorul se bazează pe un grup de muncitori care revine în fiecare an.

Calixto susţine că sezonul cireşelor începe într-o perioadă în care celelalte activităţi pomicole nu necesită încă atât de multă forţă de muncă.

Unul dintre ultimii mici producători de cireşe rămaşi în zonă

Când şi-a început activitatea, în Roca existau aproximativ zece mici producători de cireşe, îşi aminteşte Calixto. Astăzi, acesta este unul dintre puţinii care continuă să cultive fructele în zonă la o asemenea scară.

Una dintre marile provocări ale afacerii este gestionarea cheltuielilor pe parcursul celor 12 luni ale anului din veniturile obţinute în doar câteva săptămâni. Este un echilibru dificil de menţinut pentru micii producători agricoli.

Cu toate acestea, Calixto continuă să parieze pe cultura pe care a ales-o în urmă cu 25 de ani.