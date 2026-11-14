Un soi nou de fruct exotic ar putea salva economia unei regiuni întregi. Fermierii speră să dea lovitura cu el

Fermierii din sud-vestul Franţei se confruntă cu o scădere puternică a producţiei unui fruct popular în rândul consumatorilor, pe fondul schimbărilor climatice şi al îmbătrânirii plantaţiilor. În unele plantaţii, recolta a ajuns la mai puţin de jumătate faţă de nivelul înregistrat în urmă cu zece ani. Agricultorii încearcă acum să salveze această cultură prin introducerea unor soiuri noi, mai bine adaptate condiţiilor meteo. Autorităţile locale au alocat 1,2 milioane de euro pentru sprijinirea sectorului.

Culegerea recoltei la ferma lui Francois Idiart, din Franţa - Sud Ouest

În localitatea Sorde-l’Abbaye, din Landes, sezonul de recoltare a fructelor kiwi se apropie de final. Printre rândurile de pomi încărcaţi cu fructe, muncitorii adună recolta în coşuri, pe care le golesc apoi în remorca unui tractor.

La ferma lui Francois Idiart, un cultivator cu 42 de ani de experienţă, fiecare muncitor poate culege aproximativ 150 de kilograme de kiwi într-o oră. O echipă de 30 de persoane au reuşit să recolteze fructele de pe opt hectare în numai două zile, scrie Sud Ouest.

În spatele acestei activităţi intense se ascunde însă o problemă tot mai gravă pentru agricultorii din regiune. Producţia scade, din păcate, iar condiţiile climatice devin tot mai dificile.

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Producţia de kiwi a scăzut de la 30 la 12 tone pe hectar în zece ani

Francois Idiart, care tocmai s-a pensionat după mai bine de patru decenii în domeniu, a observat cum randamentul plantaţiilor sale s-a redus treptat.

"Anul acesta vom ajunge la 12 tone pe hectar, în condiţiile în care acum zece ani aveam 30 de tone", explică fermierul.

Scăderea este considerabilă, însă agricultorul rămâne optimist în privinţa viitorului. El consideră că sectorul traversează în prezent una dintre cele mai dificile perioade, dar că există posibilitatea unei redresări.

Una dintre principalele cauze ale problemelor este schimbarea condiţiilor climatice. Precipitaţiile abundente au provocat acumularea excesivă a apei în sol, ceea ce afectează dezvoltarea plantelor.

"Avem terenuri care nu s-au mai uscat de zece ani. Pomii nu reuşesc să se adapteze atât de repede", spune Francois Idiart.

În mod paradoxal, valul de căldură din vara lui 2026 a avut un efect pozitiv asupra recoltei sale, deoarece a contribuit la uscarea terenurilor. Pe lângă excesul de apă din sol, agricultorii trebuie să mai facă faţă şi iernilor tot mai blânde şi episoadelor de inundaţii din ce în ce mai intense.

"Ceea ce pentru cei de dinaintea noastră reprezenta un maxim este acum aproape minimul cu care ne confruntăm", a punctat fermierul francez.

Un nou soi de kiwi ar putea salva plantaţiile afectate de schimbările climatice

Majoritatea plantaţiilor din regiune sunt îmbătrânite, iar repetarea fenomenelor meteorologice extreme le afectează tot mai puternic. În aceste condiţii, înlocuirea lor cu soiurile mai rezistente a devenit o necesitate pentru supravieţuirea sectorului.

Potrivit lui Francois, producătorii au petrecut aproximativ zece ani în căutarea unor varietăţi adaptate condiţiilor locale, fără să aibă însă o strategie clară.

"Am bătut pasul pe loc timp de zece ani, pentru că încercam să găsim soiuri adaptate. Dar nu există un plan, nu ştiam ce să facem", povesteşte agricultorul.

Experienţa acumulată în ultimii ani le permite acum fermierilor să identifice mai bine soiurile care ar putea rezista în această regiune. Una dintre soluţiile testate în cultura sa constă în altoirea soiului Hayward pe portaltoi Bounty. Plantele sunt cultivate sub plase de protecţie împotriva grindinei.

Fermierul consideră că această combinaţie ar putea reprezenta o soluţie importantă pentru viitorul producţiei locale.

"Dacă funcţionează, totul va fi reconvertit foarte repede la această varietate. Ne-ar putea salva sectorul", spune Francois. Potrivit acestuia, noua combinaţie ar putea îndeplini cerinţele producătorilor în privinţa gustului, dimensiunii, formei şi randamentului fructelor.

Kiwi din regiunea Adour are două certificări de calitate

În ciuda dificultăţilor, producătorii din sud-vestul Franţei încearcă să îşi păstreze poziţia pe o piaţă considerată favorabilă. Kiwi cultivat în regiunea Adour beneficiază de două certificări: Label Rouge, care atestă respectarea unor standarde de calitate, şi Indicaţie Geografică Protejată (IGP), care stabilește condiţii specifice de producţie.

Francois Idiart susţine că fermierii francezi încearcă să se diferenţieze de concurenţii din alte ţări europene prin calitatea fructelor, chiar dacă producţiile sunt mai mici.

"Italienii sau grecii au randamente mai mari, dar în privinţa calităţii suntem de două ori mai buni decât ei. Lucrăm respectând un caiet de sarcini", afirmă fermierul.

În Valea Gaves, livezile de kiwi au devenit, de-a lungul anilor, o partea importantă a peisajului agricol. Fermierul susţine că regiunea oferea iniţial toate condiţiile necesare pentru dezvoltarea acestei culturi, însă subliniază că producţia presupune multă muncă şi investiţii considerabile.

Investiţii de 80.000 de euro pe hectar pentru înfiinţarea unei plantaţii de kiwi

Înfiinţarea unei plantaţii de kiwi presupune costuri ridicate şi o perioadă de aşteptare înainte de obţinerea primelor venituri.

Potrivit lui Francois, investiţia necesară de la plantare până la prima recoltă ajunge la aproximativ 80.000 de euro pe hectar. În mod obişnuit, fermierii trebuie să aştepte trei ani înainte de a culege primele fructe.

Pentru a sprijini producătorii, autorităţile departamentului Landes au alocat în iunie 2026 un buget de 1,2 milioane de euro, în cadrul unei modificări bugetare.

"În trecut nu existau toate aceste lucruri. Astăzi primim ajutor pentru multe aspecte. Asta ne uşurează luarea deciziilor", precizează agricultorul.

El consideră că sprijinul financiar trebuie menţinut pe termen lung, astfel încât producătorii să poată continua investiţiile necesare modernizării plantaţiilor.

"Este un sector care merită efortul. Trebuie să ne adaptăm. Vreau să fiu optimist în privinţa viitorul", concluzionează Francois Idiart.

Între timp, recolta din acest sezon se apropie de final. Fructele, încă foarte tari în momentul culegerii, urmează să fie expediate treptat în diferite regiuni ale Franţei, înainte de începerea comercializării, la începutul lunii decembrie.