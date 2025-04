10 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 aprilie

Pe 10 aprilie 428, Nestorius devine patriarh al Constantinopolului. Trei ani mai târziu avea să fie destituit din cauza unei presupuse erezii. Pe 10 aprilie 1815, Vulcanul Tambora începe o erupție de trei luni, care durează până pe 15 iulie. Erupția duce la moartea a 71.000 de oameni și afectează clima Pământului în următorii doi ani. Pe 10 aprilie 1849 au loc primele tratative dintre conducătorii Revoluției pașoptiste, în frunte cu Avram Iancu, și reprezentanții revoluționarilor maghiari. Pe 10 aprilie 1877, în cadrul Războiului de Independență, România întrerupe relațiile diplomatice cu Turcia. Pe 10 aprilie 1912, vasul Titanic a plecat în primul și singurul voiaj dintre Southampton, Anglia și New York, SUA.

Pe 10 aprilie 1913 este dată în folosință prima linie ferată electrificată de pe teritoriul actual al României, calea ferată Arad-Ghioroc-Pâncota. Pe 10 aprilie 1922 a început Conferința economică internațională de la Genova, care a avut ca obiectiv examinarea modalităților de refacere economică a Europei centrale și răsăritene. Pe 10 aprilie 1937, Principele Nicolae, fiul Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale, printr-un decret regal, ca urmare a căsătoriei morganatice cu Ioana Dumitrescu-Doleti. Pe 10 aprilie 1970, Paul McCartney anunță că părăsește trupa The Beatles din motive personale și profesionale. Pe 10 aprilie 1988, Mihail Gorbaciov propune limitarea armelor nucleare tactice și oferă garanții potrivit cărora Uniunea Sovietică își va distruge tot arsenalul chimic. Pe 10 aprilie 1998 are loc semnarea acordului istoric privind Irlanda de Nord. La ora 16,36 GMT, la Belfast, după 32 de ore de negocieri neîntrerupte sub președinția ex-senatorului american George Mitchell, guvernele Regatului Unit și Irlandei și partidele politice din Irlanda de Nord au încheiat un acord privind noua administrație a provinciei, menit să pună capăt celor aproape trei decenii de conflicte, soldate cu peste 3.200 de morți. Pe 10 aprilie 2010 se produce accidentul aviatic de la Smolensk. Președintele Poloniei, soția acestuia, guvernatorul Băncii Naționale Poloneze, oficiali și oameni de marcă polonezi au decedat în urma unui accident aviatic produs în apropiere de aeroportul din Smolensk, Rusia.

Naşteri pe 10 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 aprilie, de la jurnalistul american Joseph Pulitzer, născut pe 10 aprilie 1847, sau arhimandritul Ilie Cleopa, născut pe 10 aprilie 1912, şi până la actorul american Harry Morgan, născut pe 10 aprilie 1915, sau actorul suedez Max von Sydow, născut pe 10 aprilie 1929.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 10 aprilie s-au născut personalităţi precum actorul egiptean Omar Sharif, născut pe 10 aprilie 1932, scenografa şi creatoarea română de modă Doina Levința, născută pe 10 aprilie 1939, actorul american Steven Seagal, născut pe 10 aprilie 1952, boxerul român Leonard Doroftei, născut pe 10 aprilie 1970, sau fotbalistul brazilian Roberto Carlos, născut pe 10 aprilie 1973.

Decese pe 10 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore al XIII-lea, decedat pe 10 aprilie 1585, revoluţionarul mexican Emiliano Zapata, decedat pe 10 aprilie 1919, inventatorul francez Auguste Marie Lumiére, decedat pe 10 aprilie 1954, politicianul polonez Lech Kaczyński, decedat pe 10 aprilie 2010, sau fotbalistul şi actorul american O.J. Simpson, decedat pe 10 aprilie 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 10 aprilie, printre alţii, pe biologul Victor Preda, decedat pe 10 aprilie 1982, sau actriţa Olga Bucătaru, decedată pe 10 aprilie 2020.

