Loto 6/49 miercuri 31 decembrie 2025. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49. Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principală şi o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Preturile variantelor simple de joc sunt:

Articolul continuă după reclamă

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 31 decembrie 2025

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Report la Joker la categoria I de peste 8,69 milioane de euro

La TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRACIUN de duminica, 21 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 31.600 de castiguri in valoare totala de peste 4,59 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 71.800 de lei . La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile câştigate

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, Sectorul 4.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 354.879,03 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 21 decembrie 2025

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 10, 16, 45, 27, 20 +3

10, 16, 45, 27, 20 +3 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 0 1 0 6 8

8 0 1 0 6 8 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 2 9 2 4 3

0 2 9 2 4 3 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1 6 5 8 2 4 6

1 6 5 8 2 4 6 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 22, 25 , 2, 15, 10, 30

22, 25 2, 15, 10, 30 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 43, 5, 22, 34, 11, 42

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi dori şi în România un mall dedicat produselor second-hand? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰