13 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 martie

Pe 13 martie 1809, Regele Gustav al IV-lea al Suediei este detronat printr-o lovitură de stat. Pe 13 martie 1848 înregistrăm începutul Revoluției burgheze în Austria, Răscoala populară din Viena. Pe 13 martie 1881 este asasinat Ţarul Alexandru al II-lea al Rusiei. Este succedat de fiul său cel mare, Alexandru al III-lea. Pe 13 martie 1900, în Franța ziua de muncă pentru femei și copii este limitată prin lege la 11 ore. Pe 13 martie 1917 a fost semnat Documentul de la Viena de către cancelarul Bethmann-Hollweg și ministrul de Externe austro-ungar Ottokar Czernin. El prevedea anexarea României la Austro-Ungaria, în caz de victorie a Puterilor centrale în Primul Război Mondial. Pe 13 martie 1930, descoperirea planetei Pluto este anunțată de Observatorul Lowell. Pe 13 martie 1934 s-a născut, în Studiourile Walt Disney, celebrul personaj de desen animat Donald Duck, care a debutat în filmul "The little hen", la 9 iunie 1934.

Pe 13 martie 1936 a avut loc premiera absolută, la Opera Mare din Paris, a tragediei "Oedip", de George Enescu. Pe 13 martie 1945 a avut loc, la Cluj, ședința solemnă a Guvernului României cu prilejul instituirii administrației românești asupra întregii Transilvanii. Pe 13 martie 1977 are loc difuzarea în România a primului episod al serialului "Toate pânzele sus". Pe 13 martie 1988, Tunelul Seikan, cel mai lung tunel feroviar din lume, 53,85 kilometri, cu un segment submarin, se deschide între Aomori și Hakodate, Japonia. Pe 13 martie 1992, în estul Turciei, un cutremur de 6,8 pe scara Richter face peste 500 de victime. Pe 13 martie 1996 s-a desfășurat, în localitatea egipteană Sharm el-Sheikh, la inițiativa SUA, prima reuniune internațională la nivel înalt consacrată luptei împotriva terorismului și continuării procesului de pace în Orientul Mijlociu. Pe 13 martie 2003, un articol din revista "Nature" informează că în nordul Campaniei, Italia, s-au găsit urme de pași de hominid vechi de 350.000 de ani. Pe 13 martie 2009 are loc, la Bacău, primul zbor pe un avion supersonic, MIG - 21 Lancer, a unei femei pilot din România, sublocotenent Simona Măierean. Pe 13 martie 2013, Conclavul Cardinalilor a ales cel de-al 266-lea Suveran Pontif. A fost ales Jorge Mario Bergoglio, care și-a ales numele de Papa Francisc. Pe 13 martie 2019, laserul ELI-NP de la Măgurele, parte a Proiectului european ELI, devine cel mai puternic sistem laser realizat vreodată, atingând o putere de 10 Petawatt.

Nașteri pe 13 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 martie, de la Ludovic I, Duce de Orléans, fratele Regelui Carol al VI-lea al Franței, născut pe 13 martie 1372, sau Papa Inocențiu al XII-lea, născut pe 13 martie 1615, şi până la Iosif al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, născut pe 13 martie 1741, sau actorul român Tony Bulandra, născut pe 13 martie 1881.

Tot într-o zi de 13 martie s-au născut şi prozatorul şi eseistul român Mircea Eliade, născut pe 13 martie 1907, actorul american William H. Macy, născut pe 13 martie 1950, fotbalistul român Lucian Sânmărtean, născut pe 13 martie 1980, handbalista rusă Anna Viahireva, născută pe 13 martie 1995, sau jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, născută pe 13 martie 2004.

Decese pe 13 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 martie. Dintre acestea amintim pe Regele Christian al VII-lea al Danemarcei, decedat pe 13 martie 1808, Țarul Alexandru al II-lea al Rusiei, decedat pe 13 martie 1881, Benjamin Harrison, al 23-lea președinte al Statelor Unite, decedat pe 13 martie 1901, sau actorul american William Hurt, decedat pe 13 martie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 13 martie, printre alţii, pe tenorul Grigore Gabrielescu, decedat pe 13 martie 1915, prozatorul Sergiu Dan, decedat pe 13 martie 1976, scrimera Maria Vicol, decedată pe 13 martie 2015, sau actriţa Carmen Galin, decedată pe 13 martie 2020.

