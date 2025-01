Evenimente în Bucureşti, în weekendul 11-12 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Chiar dacă cei mai mulţi dintre ei au avut parte de o săptămână de lucru cu doar trei zile lucrătoare, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere, după pauza cauzată de sărbătorile de iarnă.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, concerte sau spectacole.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 11-12 ianuarie

Sâmbătă, 11 ianuarie 2025, în Bucureşti sunt programate piese de teatru precum "Duşi cu pluta", la Sala Luceafărul, de la ora 15.00, "Iubirea e un lucru foarte mare", la Teatrul Roşu, de la ora 17.00, "Vânătoarea", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, de la ora 18.00, "Titanic Vals", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare, de la ora 19.00, "Evadarea tăcută", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, de la ora 19.00, sau "Efecte colaterale", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, de la ora 19.00.

Duminică, 12 ianuarie 2025, avem piese de teatru precum "Cancun", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, de la ora 12.00, "Musafirul", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00, "Niţel prea infidel", la Teatrul Roşu, de la ora 17.00, "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis, de la ora 17.00, "Ţinutul din miezul verii", la Teatrul Mic - Sala Atelier, de la ora 18.30, "Bona bună şi nebună", la Restaurant Elisabeta, de la ora 19.00, sau "You Say Tomato", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, de la ora 19.00.

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 11-12 ianuarie

Cel mai aşteptat concert al zilei de sâmbătă pare să fie cel susţinut de Budapest Gypsy Symphony Orchestra la Sala Palatului, de la ora 19.00. Tot sâmbătă avem concerte cu Vox, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, şi The Monkeyz, în True Club, de la ora 22.00, în timp ce CiviC Rebels lansează albumul "Magna Walachia" în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Duminică avem un Remember Florian Pittiş în Berăria H, de la ora 18.00, dar şi un concert simfonic susţinut de Orchestra simfonică a Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești, la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Spectacole în Bucureşti, în weekend-ul 11-12 ianuarie

Spectacolele par să fie la ordinea zilei în acest weekend. Sâmbătă, de la ora 18.30, avem "Spărgătorul de nuci" la Opera Naţională Bucureşti. "Spărgătorul de nuci", de Piotr Ilici Ceaikovski, prezintă un balet plin de magie, culoare, fascinație și dinamism.

Duminică, avem "Gianni Schicchi" la Opera Naţională Bucureşti, de la ora 12.00, un spectacol pentru întreaga familie, în direcția artistică a lui Alexandru Nagy. De asemenea, la FF Theatre, de la ora 15.00, avem "Epoca de Aur", un spectacol care caută să se transforme într-o călătorie plin de umor şi amintiri.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekend-ul 11-12 ianuarie

Sâmbătă avem baschet masculin în Bucureşti. Rapid Bucureşti primeşte replica formaţiei SCM Craiova, în Sala Rapid, de la ora 18.00, iar Steaua Bucureşti primeşte replica formaţiei CSM Oradea, în Sala Mihai Viteazul, de la ora 20.30.

Sâmbătă avem, însă, şi volei masculin în Bucureşti. Steaua Bucureşti joacă împotriva formaţiei din Braşov, în Sala Mihai Viteazul, de la ora 17.00.

Petreceri în Bucureşti, în weekend-ul 11-12 ianuarie

Sâmbătă avem o mulţime de petreceri interesante în Bucureşti. Una dintre cele mai aşteptate este "Revelionul Artiştilor 2025", care se desfăşoară în Berăria H, de la ora 18.00, şi este o petrecere deschisă publicului, doritorii putând să participe prin cumpărarea de bilete care au valoare cuprinsă între 19,9 şi 89,9 lei.

Tot sâmbătă avem "Noche de Amor" în Club Mono, de la ora 22.00, "Welcome to the Spiral Party" în Club Fabrica, de la ora 22.00, "Savage Beats", în Gilda Music Lounge, de la ora 22.00, sau "Dirty Disco", în Apollo111 Barul & Terasa, de la ora 22.00.

