Evenimente în Bucureşti, în weekendul 2-3 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

După o săptămână de lucru complicată, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care este în creştere numărul de evenimente organizate indoor, raportat la vremea tot mai răcoroasă de afară.

Şi, ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, târguri, expoziţii sau chiar evenimente speciale.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 2-3 noiembrie

Sâmbătă, 2 noiembrie 2024, se joacă numeroase piese de teatru interesante în Bucureşti, de la "Cum iubeşte cealaltă jumătate", Teatrul Elisabeta, ora 15.30, şi "Iubire dublu distilată", Teatrul Roşu, ora 17.00, şi până la "Vânătoarea", Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, ora 18.00, sau "Zorro" ori "Dineu cu Proşti", ambele la Teatrul Naţional Ion Luca Caragiale, de la ora 19.00.

Duminică, 3 noiembrie 2024, sunteţi invitaţi la "Cancun", Teatrul Nottara - Sala George Constantin, ora 12.00, "Încurcătură la nivel înalt", Teatrul Elisabeta, ora 15.00, "Adrenalină", Teatrul Excelsior, ora 17.00, "Gunoierul", Teatrul Roşu, ora 17.00, sau "Răzbunare pe tocuri", Restaurant Elisabeta, ora 19.00.

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 2-3 noiembrie

Sâmbătă, 2 noiembrie 2024, Cvartetul Arcadia susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00, Adrian Naidin şi Dan Puric susţin un recital în 14thLANE, de la ora 19.30, iar în JazzBook, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Ana Maria Galea Cvintet în formula Ana Maria Galea – voce, Robert Cozma – trombon, Albert Tajti – pian, Adrian Flautistu – contrabas şi Gabi Matei - tobe.

Duminică, 3 noiembrie 2024, capul de afiş îl reprezintă, în opinia noastră, concertul susţinut de Maria Răducanu şi Albert Tajti în Green Hours, de la ora 20.00. Dar extrem de atrăgătoare se anunţă a fi şi concertul susţinut de Luiza Zan şi Mariano Castro la Teatrul Godot, de la ora 20.00, sau recitalul "One Girl Show with Guitar Vibes" susţinut de Mikayla în The Temple Social Pub, de la ora 19.00.

Expoziţii în Bucureşti, în weekend-ul 2-3 noiembrie

La nivel de expoziţii, pe lângă cele menţionate vă atragem atenţia asupra faptului că, în Art Safari, poate fi vizitată expoziţia intitulată "Prima femeie profesor de artă din Europa", expoziţie ce o are în prim plan pe Cecilia Cuțescu-Storck, o artistă cu o puternică influență în viața culturală din perioada interbelică și prima femeie profesor de artă din Europa.

Şi dacă tot ajungeţi la Art Safari vă reamintim că acolo puteţi vizita şi expoziţia "Maria a României | Regină și artistă, alături de Femeile Pictore și Sculptore". Pentru că Maria a României a rămas în istorie nu numai prin faptele eroice din timpul Marelui Război, dar și prin latura artistică a ființei sale, manifestată încă din copilărie și din tinerețe.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekend-ul 2-3 noiembrie

Sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 21.00, în Bucureşti, pe Stadionul Arcul de Triumf, se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi UTA Arad. Duminică, 3 noiembrie, de la ora 17.30, echipa feminină de handbal Rapid Bucureşti primeşte replica formaţiei din Baia Mare.

În weekend avem, însă, şi baschet în Bucureşti. Sâmbătă, 2 noiembrie, se joacă meciurile Dinamo Bucureşti - Universitatea Cluj, de la ora 18.00, şi Rapid Bucureşti - CSM Oradea, de la ora 19.00.

Târguri în Bucureşti, în weekend-ul 2-3 noiembrie

Pentru că vremea este, totuşi, încă relativ plăcută afară, în weekend-ul 2-3 noiembrie vă invităm să participaţi şi la diferite târguri organizate în Bucureşti. De exemplu, în Parcul Naţional ar urma să fie organizat Festivalul Haiducesc, un târg dedicat unor produse tradiţionale şi la care se servesc porţii de tocăniţă din carne de mistreţ, oaie şi vită, dar şi cozonaci abia scoşi din cuptoare.

Un alt târg extrem de interesant se desfăşoară la Centrul Expoziţional Romexpo, unde avem Indagra&Indagra Food 2024. Este tipul de târg prin intermediul căruia specialiştii caută soluţii prin care să ducă agricultura şi industria alimentară către un viitor durabil şi sustenabil.

Evenimente speciale în Bucureşti, în weekend-ul 2-3 noiembrie

La capitolul evenimente speciale ne-am oprit pentru acest weekend asupra unor evenimente precum "Grădina Luminilor", eveniment desfăşurat la Grădina Botanică din Bucureşti, şi maratonul de filme horror de la Cinema Europa.

"Grădina Luminilor" înseamnă o expoziţie pe tema "Frumoasa şi Bestia", expoziţie ce poate fi vizitată în locaţia amintită, până în martie 2025, contra unui bilet în valoare de 45 sau 65 de lei.

Maratonul de filme horror este organizat pentru a-i introduce pe cineaşti în atmosfera de Halloween. Sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 11.00 şi de la ora 13.00 sunt programate filme pentru cei mici, "Monsters Inc.", respectiv "Coco", iar seara, de la ora 18.00 şi de la ora 20.00, sunt programate capodopere pentru cei mari, "Exorcistul", respectiv "The Shinning".

