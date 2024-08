Medicamente care ies la drug test. Şi în alimente se găsesc substanţe care dau rezultat fals pozitiv

La începutul anului, Consiliul Superior de Medicină Legală a emis un raport emis prin care avertiza că şoferii care iau medicamente pentru răceală, diabet sau alergii riscă să aibă un rezultat fals pozitiv dacă sunt testaţi cu aparatele drugtest, asta până când se analizează probele de sânge şi se clarifică lucrurile dar asta poate să dureze chiar şi câteva luni.

Nurofen sau Parasinus NU ies la drug test

Medicamente care dau rezultat pozitiv la drug test

Articolul continuă după reclamă

Medicamentele pentru tratarea răcelii și gripei conțin PSEUDOEFEDRINĂ. Dintre cele mai des întâlnite amintim:

bioflu,

advil,

ibusinus,

modafen,

nurofen,

Paduden – Răceală și Gripă,

ibugrip plus,

Ibuvalen Flu,

Larofen Plus,

Parasinus,

Parasinus Penta,

prosinus,

Tedolfen,

suplimentele cu ulei de cannabis sau cele cu cânepă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Substanţe din băuturi şi alimente care dau test antidrog pozitiv

Potrivit legii, permisul rămâne suspendat până când probele de laborator vor stabili că şoferul în cauză nu a consumat droguri. Sunt medicamente care pot genera un rezultat fals pozitiv, referindu-ne în special la picăturile nazale, la medicamentele pentru tuse ori la antibiotice. Dacă analizăm cifrele de anul trecut constatăm că peste 40% dintre rezultatele pozitive care au fost afişate de aparatele drugtest nu au mai fost confirmate şi de analizele de sânge.

Controversata ordonanţă care lasă şoferii drogaţi fără permis ar putea fi modificată

Consiliul superior de medicină legală cere modificarea legii. Astfel, legiştIi vor introducerea unui prag de concentraţie.

Practic, aceştia spun că orice substanţă poate avea un efect asupra organismului dacă depăşeşte o anumite cantitate.

OUG 84 a fost modificată

Ordonanţa antidrog a fost aprobată de Guvern încă de la mijlocul lunii iulie. Nu înainte de noi contre între premier şi ministrul de Interne. Marcel Ciolacu i-a reproşat lui Cătălin Predoiu că s-a pripit cu măsura care stabileşte ce se întâmplă cu şoferii testaţi pentru consumul de substanţe. În varianta finală a legii, cei conduşi la laboratoarele de medicină legală îşi vor primi permisele înapoi în trei zile, chiar dacă nu au primit rezultatele analizelor de sânge. Astfel că, poliţia renunţă la aparatele drugtest Made in China şi pregăteşte lista medicamentelor care pot da rezultat pozitiv.

Cum îşi pot recupera permisul şoferii testaţi anti-drog, dacă rezultatul nu a venit în 72 de ore

Ordonanţa privind testele pentru consum de droguri în trafic dă primele rezultate. 15% dintre şoferii lăsaţi fără dreptul de a conduce, în urma unor teste rapide pozitive, au primit carnetul înapoi, după ce probele biologice au arătat că nu consumaseră stupefiante.

Analizele probelor biologice au arătat că 4 din cei 27 de şoferi bucureşteni care au avut un test rapid pozitiv în ultimele două săptămâni nu erau, de fapt, drogaţi. "În cursul zilei de ieri, Brigada Rutieră a procedat la restituirea permiselor de conducere celor patru persoane în cauză", a declarat Radu Gâtan, şef-serviciu la Brigada Rutieră a Capitalei.

Ce spun şoferii despre noua ordonanţă de urgenţă

"Am văzut că multe teste sunt fals pozitive şi dacă nu am consumat sau nu am avut nicio problemă nu mi se pare normal să ţi se reţină permisul", spune un şofer. "Dacă ţi se reţine permisul şi lucrezi ca şofer să ţi se dea ceva la mână să poţi să justifici că ţi-au oprit permisul", explică un altul.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Evitaţi concediile în stațiunile montane, vara aceasta, de teama atacurilor urșilor? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰