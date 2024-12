Ochelarii care îi ajută pe nevăzători la cumpărături, invenţia unor tineri din Timişoara. Cum funcţionează 

Aceşti ochelari printați 3D au rolul de a uşura viaţa persoanelor nevăzătoare şi de a le face mai independente în activităţile cotidiene. SoundSight este mai mult decât un simplu dispozitiv asistiv. Integrează tehnologii avansate pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere. Au o camera video si un modul de inteligență artificială, care "citeşte" produsul pentru cei care nu îl vad, prin scanarea codului de bare, daca este in termenul de valabilitate si ofera inclusiv valorile nutriționale.

"Aici discutăm de o muncă de un an de zile, momentan, pe care am depus-o pentru realizarea acestui prototip pentru că a fost nevoie de foarte multe date pe care a trebuit să le obţinem, referitoare la informaţii despre produse. Noi ne gândim că peste câţiva ani, nu ştiu câţi, ne dorim să poată fi regăsiţi aceşti ochelari, sau sub o altă formă în supermarketuri, în toată ţara poate", a declarat Theodor Grumeza, coordonatorul echipei Smartbits.

Thodor Grumeza este coordonatorul echipei de robotică a Universităţii de Vest din Timişoara şi iniţiatorul proiectului Sound Sight. Este doctorand la Facultatea de Matematică și Informatică și demonstrează că tehnologia poate schimba vieţi. A format o echipă de 15 membri, fiecare cu sarcini bine definite, dar cu toţii sunt ghidaţi de aceleași valori.

"Avem mai multe proiecte la care am lucrat în ultimii ani, dar, într-adevăr, pasiunea ne-a adus aici şi de mentionat este că toţi ne dorim să ajutăm cumva comunitatea. Avem proiecte care se adresează nevăzătorilor, persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire, proiecte care se adresează oraşului", a mai spus Theodor Grumeza.

Ce alte proiecte a dezvoltat echipa

Theodor s-a înscris în campania națională "100 de tineri pentru dezvoltarea României", organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea ţării. Iar el şi echipa lui nu se opresc aici. Pe lângă SoundSight, au dezvoltat și alte proiecte inovatoare. De exemplu, SpotFinder este un sistem bazat pe senzori care ajută utilizatorii să găsească cel mai apropiat loc de parcare disponibil. Proiectul e asteptat mai ales de cei din marile orase, care petrec, în medie, între 20-40 de minute căutand un loc de parcare pentru maşina.

MediTrack, un dozator automatizat de medicamente, adaptabil în funcție de necesitățile specifice ale utilizatorului, e un alt prototip de succes. E în totalitate printat 3D, ceea ce înseamnă că poate fi şi cu 40% mai ieftin faţă de alt dispozitiv similar de pe piaţă.

Campania, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, își propune să promoveze tinerii talentați care, prin inovațiile lor, pot aduce schimbări pozitive în societate.

