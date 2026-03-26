27 martie, Sfânta Muceniţă Matrona din Tesalonic. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 27 martie 2026, este prăznuită Sfânta Muceniţă Matrona din Tesalonic, sfântă cu care oamenii sunt, în general, mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Matrona a fost o copilă săracă şi orfană, roabă în casa unei evreice cu suflet rău, din Tesalonic. Conform crestinortodox.ro, aceasta îşi bătea neîncetat joc de credinţa Matronei şi tot timpul căuta toate mijloacele pentru a o face să se lepede de Hristos şi să meargă împreună cu ea la sinagogă. 

Când Pautilla, stăpâna Matronei, a auzit că sluga sa merge în ascuns la biserica creştinilor, i-a zis: "Pentru ce n-ai mers la sinagoga noastră, ci te-ai dus la biserica creştinească?". La această întrebare, Matrona a răspuns: "De vreme ce Dumnezeu este în biserica creştinească, iar de la sinagoga iudaică s-a depărtat, nu mă duc la sinagogă, ci la biserică".

Plină de furie la acest răspuns, Pautilla a încuiat-o pe Matrona într-un loc întunecos, a legat-o de mâini şi a lăsat-o fără mâncare. Însă, Matrona, şezând în genunchi la rugăciune şi slăvind pe Dumnezeu, legăturile au căzut de la mâinile ei prin puterea lui Dumnezeu. După aceasta, Matrona a mai fost încuiată şi înfometată de încă două ori. A murit din cauza lipsei de hrană. Trupul sfintei a fost aruncat de Pautilla într-o prăpastie. Creştinii au luat trupul muceniţei şi l-au îngropat cu cinste. Episcopul cetăţii, aflând că la mormântul muceniţei Matrona se fac mari minuni, a ridicat o biserică deasupra lui.

Articolul continuă după reclamă

Pautilla a trecut la cele veşnice căzând de pe zidurile de unde a fost aruncat trupul Sfintei Muceniţe Matrona.

Înapoi la Homepage
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!”
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere?
Observator » Ştiri sociale » 27 martie, Sfânta Muceniţă Matrona din Tesalonic. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.