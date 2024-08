Când va da Tribunalul de Arbitraj Sportiv verdictul în cazul gimnastelor Ana Bărbosu şi Sabrina Voinea

Arbitrele de la finala de la sol de luni de la Jocurile Olimpice au folosit o poză falsă, afirmă gimnasta Sabrina Voinea Maneca. Ea a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video și foto infirmă această teorie, conform COSR.

"Ele (arbitrele - n.r.) au spus că am ieșit din covor, dar eu nu am ieșit. Au avut o poză la îndemână în care au zis că eu am ieșit din covor, dar acea poză nu era de ieri (luni - n.r.), nu a fost de ieri, de la finala de la sol. Nu atinge piciorul meu, nu am ieșit deloc din covor și acea poză, probabil a fost de la finbala pe echipe sau din prima zi de concurs, calificări, dar în niciun caz de ieri. Am analizat tot solul și nimeni nu a văzut că eu am ieșit din covor", a spus Sabrina Voinea.

Acuzații grave la adresa arbitrelor de la finala de gimnastică

Ea afirmă că arbitrele i-au arătat Nadiei Comănici o fotografie care nu era făcută la finala de la sol.

"În poza aia mi-au prins călcâiul, nu costumul sau altceva. Deci e o poză falsă, care nu este făcută ieri. (...) Am plâns foarte mult, pentru că știu că a fost cel mai bun sol pe care l-am făcut, am tras de mine cât am putut, am fost mai bună și ca la europene și ca la mondiale și ei o țin pe a lor", adaugă gimnasta.

În conjunctura acordării notelor și acceptării contestațiilor, afectată a fost și Ana Barbosu, care pentru un minut și jumătate a fost pe locul 3, medaliată cu bronz.

