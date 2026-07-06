Fundaşul Radu Drăguşin revine în Serie A, la Fiorentina, anunţă presa italiană

Internaţionalul român Radu Drăguşin, fundaşul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, se pregăteşte să revină în Serie A, la formaţia Fiorentina, anunţă presa italiană.

Conform cotidianului La Nazione, tranzacţia este aproape de finalizare, Drăguşin urmând să ajungă la gruparea "viola" sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare.

Fiorentina va achita suma de 1,5 milioane de euro pentru împrumutul fotbalistului român, clubul italian asumându-şi obligaţia de a-l transfera definitiv la finalul sezonului 2026-2027, pentru 17,5 milioane de euro. Românul va deveni astfel cel mai scump fundaş din istoria clubului din Florenţa, conform sursei citate, care adaugă că Drăguşin va efectua vizita medicală cu noul său club "în următoarele ore".

Radu Drăguşin şi-a făcut debutul ca fotbalist profesionist sub culorile lui Juventus Torino, pe 2 decembrie 2020, cu ocazia unui meci din Liga Campionilor împotriva formaţiei Dinamo Kiev. El a disputat în total 232 de minute în tricou "Bătrânei doamne" înainte de a fi împrumutat la Sampdoria, Salernitana şi Genoa, înainte de a fi transferat definitiv de ultima dintre aceste formaţii, la care a evoluat în perioada august 2023 - ianuarie 2024.

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În vârstă de 24 de ani, Drăguşin a fost achiziţionat de Tottenham în ianuarie 2024, pentru 25 de milioane de euro, devenind cel mai scump jucător român. El a disputat în total 48 de meciuri pentru echipa londoneză, alături de care a cucerit trofeul Europa League în 2025.