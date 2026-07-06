Mojtaba Khamenei absent şi de la funeraliile tatălui său. Iranienii cer asasinarea lui Trump

În Iran continuă săptămâna de ceremonii funerare dedicate ayatollahului Ali Khamenei, ucis de SUA şi Israel acum 4 luni. Autoritățile de la Teheran susțin că milioane de persoane participă la procesiunea funerară care transportă sicriul lui Khamenei pe străzile Teheranului, pentru un ultim omagiu public care ar trebui să dureze peste zece ore. Rămășițele acestuia ar urma să ajungă şi la locuri religioase șiite din Irak. Trei dintre fiii lui Khamenei au apărut la înmormântare, dar nu și succesorul său, Mojtaba Khamenei, și el rănit în atacul în care a fost ucis tatăl său. La procesiune au fost arse steagurile SUA și ale Marii Britanii, iar iranienii au îndemnat la răzbunare și la uciderea lui Donald Trump.

La patru luni de la uciderea sa și după ce a fost expus timp de două zile la Marea Moschee Mosalla, un complex religios și politic din capitala iraniană, sicriul cu trupul ayatollahului Ali Khamenei a început luni dimineață să străbată străzile Teheranului, într-un ultim omagiu public care ar trebui să dureze mai bine de zece ore.

Autoritățile se tem de busculade letale, așa cum s-a întâmplat la înmormântarea precedentului lider suprem, ayatollahul Ruhollah Khomeini, în 1989, când s-au înregistrat 10 morţi şi peste 10.000 de răniţi. "Cerem populației să se deplaseze pașnic în Piața Azadi", a îndemnat generalul Hassan Hassanzadeh.

Duminică şi luni au fost declarate zile libere pentru a li se permite iranienilor să participe la ceremonii, în timp ce autorităţile afirmă că aşteaptă la o participare, în total, între 15 şi 20 de milioane de oameni doar la Teheran, un oraş cu o populaţie de peste zece milioane de locuitori.

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Trei fii văzuţi la înmormântare, dar nu şi succesorul Mojtaba

Trei dintre fiii lui Ali Khamenei s-au rugat lângă sicriul acestuia și lângă cele ale altor patru membri ai familiei, însă Mojtaba, fiul care i-a succedat în funcția de lider suprem al Iranului, nu a fost văzut la funeralii. Televiziunea de stat de la Teheran i-a difuzat pe Mostafa, Meysam și Masoud Khamenei în timp ce se rugau în spatele sicrielor așezate în curtea Marii Moschei Imam Khomeini din Teheran.

Tatăl lor, alături de alți câțiva membri ai familiei, a fost ucis într-un atac aerian, lansat de SUA și Israel la finalul lunii februarie.

Războiul declanşat atunci a continuat timp de mai multe luni înainte ca părțile să accepte un armistițiu şubred. Conflictul a aruncat întreaga regiune în haos, a provocat morţi şi pagube, dar a lăsat la putere guvernul islamist al Iranului, sprijinit de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. Săptămâna de procesiuni funerare dedicate lui Khamenei include și transportarea rămășițelor acestuia la locuri religioase șiite din Irak.

Sicriul lui Khamenei a fost expus sâmbătă în aer liber, la Marea Moschee Mosalla, sub un capac de sticlă, alături de cele ale fiicei sale, ginerelui, nurorii și nepoatei sale în vârstă de 14 luni. Zeci de mii de iranieni, inclusiv soldați, studenți și oameni obișnuiți, au venit la moschee pentru a-i aduce un omagiu, fluturând steaguri cu mesaje care jurau răzbunare împotriva Americii și Israelului.

Până în prezent, noul lider, în vârstă de 56 de ani, nu a fost văzut deloc în public și se exprimă doar prin comunicate care îi sunt atribuite. Nu au fost difuzate nici măcar imagini înregistrate cu el. Reuters a dezvăluit că Mojtaba a fost rănit în atacul din 28 februarie. Fața lui a fost desfigurată și a suferit răni grave la unul sau la ambele picioare.

Absența lui a creat dezamăgire printre iranieni. "Până în ultimul moment, înainte să înceapă rugăciunea, le-am tot spus celor din jur că sper ca Mojtaba Khamenei să vină. Aceasta era singura noastră dorință", a declarat pentru agenția semioficială Tasnim o tânără machiată și purtând ochelari de soare. "Orice lider iranian care va încerca din nou să pună în aplicare planuri pentru distrugerea Israelului va fi ucis şi el", a amenințat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz.

Iranienii cer răzbunare pe SUA şi uciderea lui Trump

Imagini filmate din dronă și difuzate de televiziunea de stat au arătat zeci de mii de oameni înghesuiți pe un bulevard din centrul Teheranului. Participanții la funeralii au aruncat cu pietre într-un panou pe care apărea chipul președintelui Donald Trump, cu un glonț îndreptat spre capul. "SUA ne-au ucis părintele. Nu te vom lăsa să scapi!", era mesajul de pe panou.

O altă scenă descrisă de Reuters surprinde manifestanți care dădeau foc steagurilor Statelor Unite și Marii Britanii, în timp ce femei îmbrăcate în negru ridicau pancarte roșii pe care era scris, cu litere negre, în limba engleză, "UCIDEȚI-L PE TRUMP".

Alții aveau pancarte cu chipurile lui Trump, vicepreședintelui JD Vance, secretarului Apărării Pete Hegseth sau premierului israelian Benjamin Netanyahu, fiecare fiind reprezentat ca o țintă, alături de mesajul "Va curge sânge".

Ceremoniile funerare organizate pentru Ali Khamenei au început oficial sâmbătă. După procesiune, sicriul urmează să facă escală la Qom, apoi în sanctuare din Irak, țară în care trăiește o comunitate șiită importantă. Înmormântarea va avea loc joi, în orașul sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, de unde provenea Ali Khamenei. Trump a declarat în weekend că negocierile de pace cu Iranul au fost amânate cu o săptămână din cauza ceremoniilor.

Războiul, început pe 28 februarie de atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului, a provocat distrugeri importante şi moartea a cel puțin 7.000 de persoane, a dus la creșterea prețurilor la energie și a zguduit piețele globale, dar a lăsat la putere regimul islamist.