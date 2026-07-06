Pentru şoferii care traversează zilnic Viaductului Cătușa din judeţul Galaţi, călătoria a devenit o loterie periculoasă. Dacă au noroc, ajung cu maşina întreagă, dacă nu, merg direct în service. Asta după ce gropile adânci şi șinele de tramvai ieșite din asfalt îi obligă pe oameni să facă slalom.

Viaductul nu a avut niciodată parte de reparații capitale de la construcția sa, realizată în perioada 1968-1970. A fost construit pentru a face legătura între municipiul Galați și platforma siderurgică, însă, de-a lungul anilor, s-a degradat continuu până a ajuns într-o stare care reprezintă un real pericol pentru participanții la trafic.

Șinele de tramvai sunt rupte și ieșite în sus, asemenea unor lame, gropile sunt prezente pe aproape toată suprafața carosabilă, balustradele sunt putrezite, iar rosturile de dilatație sunt deteriorate. Din acest motiv, șoferii sunt nevoiți să circule cu mare atenție, iar avariile provocate de starea podului sunt frecvente.

Viaductul, care are o lungime de peste 1,3 kilometri, asigură legătura dintre oraș și fostul combinat siderurgic. Deși traficul spre combinat a scăzut considerabil, podul rămâne intens circulat deoarece face legătura cu Drumul Județean 251.

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Deși nu a fost reabilitat niciodată, autoritățile intervin periodic doar cu reparații de suprafață. Acestea susțin că urmează să fie realizată o expertiză tehnică pentru a evalua starea structurii și pentru a stabili lucrările necesare.