Linda Noskova, adversara Soranei Cîrstea în turul al treilea la Wimbledon

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va întâlni pe Linda Noskova în runda a treia a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce aceasta a învins-o pe columbianca Maria Camila Osorio cu 6-3, 4-6, 6-2.

Sorana Cîrstea ajunge în turul al treilea la Wimbledon - Arhiva Observator

Cîrstea, victorioasă cu 6-3, 6-4 în faţa australiencei Kimberly Birrell, ajunge pentru a şasea oară în turul al treilea la Londra, cea mai bună performanţă a sa la turneul de la All England Club.

Cîrstea (36 ani, 18 WTA) are 3-2 în meciurile directe cu Noskova (21 ani, 12 WTA), care anul trecut a atins optimile de finală la Wimbledon. Românca a obţinut toate cele trei victorii anul acesta (la Dubai, Miami şi Roma), pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus şi la prima confruntare, în 2024, la Brisbane.

Americanca Amanda Anisimova, a şasea favorită, care în finala de anul trecut a fost surclasată de Iga Swiatek cu 6-0, 6-0, a învins-o în trei seturi pe conaţionala Sofia Kenin, 6-2, 4-6, 7-6 (10/3).

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Kazaha Elena Rîbakina, numărul doi mondial şi campioana de la Wimbledon din 2022, a obţinut o victorie în turul secund, 6-1, 6-2 cu Caty McNally.

Rezultatele înregistrate joi, la Wimbledon, în turul al doilea la simplu feminin: