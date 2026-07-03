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Linda Noskova, adversara Soranei Cîrstea în turul al treilea la Wimbledon

Sorana Cîrstea ajunge în turul al treilea la Wimbledon Sorana Cîrstea ajunge în turul al treilea la Wimbledon - Arhiva Observator
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.07.2026, 13:46 | Modificat la 03.07.2026, 13:46

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va întâlni pe Linda Noskova în runda a treia a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce aceasta a învins-o pe columbianca Maria Camila Osorio cu 6-3, 4-6, 6-2.

Cîrstea, victorioasă cu 6-3, 6-4 în faţa australiencei Kimberly Birrell, ajunge pentru a şasea oară în turul al treilea la Londra, cea mai bună performanţă a sa la turneul de la All England Club.

Cîrstea (36 ani, 18 WTA) are 3-2 în meciurile directe cu Noskova (21 ani, 12 WTA), care anul trecut a atins optimile de finală la Wimbledon. Românca a obţinut toate cele trei victorii anul acesta (la Dubai, Miami şi Roma), pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus şi la prima confruntare, în 2024, la Brisbane.

Americanca Amanda Anisimova, a şasea favorită, care în finala de anul trecut a fost surclasată de Iga Swiatek cu 6-0, 6-0, a învins-o în trei seturi pe conaţionala Sofia Kenin, 6-2, 4-6, 7-6 (10/3).

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Kazaha Elena Rîbakina, numărul doi mondial şi campioana de la Wimbledon din 2022, a obţinut o victorie în turul secund, 6-1, 6-2 cu Caty McNally.

Rezultatele înregistrate joi, la Wimbledon, în turul al doilea la simplu feminin:

  • Daria Snigur (Ucraina) - Leolia Jeanjean (Franţa) 6-4, 6-3
  • Ashlyn Krueger (SUA) - Mariam Bolkvadze (Georgia) 6-1, 6-0
  • Emma Navarro (SUA/N.23) - Oksana Selekhmeteva (Spania) 3-6, 6-4, 6-1
  • Marta Kostiuk (Ucraina/N.12) - Ana Blinkova (Rusia) 6-7 (5/7), 6-3, 6-3
  • Jasmine Paolini (Italia/N.13) - Viktorija Golubic (Elveţia) 7-6 (7/0), 6-4
  • Maria Sakkari (Grecia) - Kamila Rahimova (Uzbekistan) 6-3, 0-6, 7-6 (10/7)
  • Alexandra Eala (Filipine/N.29) - Maya Joint (Australia) 3-6, 6-2, 6-0
  • Iga Swiatek (Polonia/N.3) - Karolina Pliskova (Cehia) 6-1, 6-3
  • Amanda Anisimova (SUA/N.6) - Sofia Kenin (SUA) 6-2, 4-6, 7-6 (10/3)
  • Madison Keys (SUA/N.26) - Katie Swan (Marea Britanie) 6-1, 6-4
  • Sorana Cîrstea (România/N.17) - Kimberly Birrell (Australia) 6-3, 6-4
  • Linda Noskova (Cehia/N.9) - Maria Camila Osorio (Columbia) 6-3, 4-6, 6-2
  • Liudmila Samsonova (Rusia) - Diana Şnaider (Rusia/N.15) 6-4, 4-6, 6-2
  • Marie Bouzkova (Cehia/N.21) - Tyra Grant (Italia) 7-5, 6-3
  • Elise Mertens (Belgia/N.25) - Maria Timofeeva (Uzbekistan) 2-6, 6-3, 6-0
  • Elena Rîbakina (Kazahstan/N.2) - Caty McNally (SUA) 6-1, 6-2
Redactia Observator
Redactia Observator
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