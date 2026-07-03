Linda Noskova, adversara Soranei Cîrstea în turul al treilea la Wimbledon
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va întâlni pe Linda Noskova în runda a treia a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce aceasta a învins-o pe columbianca Maria Camila Osorio cu 6-3, 4-6, 6-2.
Cîrstea, victorioasă cu 6-3, 6-4 în faţa australiencei Kimberly Birrell, ajunge pentru a şasea oară în turul al treilea la Londra, cea mai bună performanţă a sa la turneul de la All England Club.
Cîrstea (36 ani, 18 WTA) are 3-2 în meciurile directe cu Noskova (21 ani, 12 WTA), care anul trecut a atins optimile de finală la Wimbledon. Românca a obţinut toate cele trei victorii anul acesta (la Dubai, Miami şi Roma), pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus şi la prima confruntare, în 2024, la Brisbane.
Americanca Amanda Anisimova, a şasea favorită, care în finala de anul trecut a fost surclasată de Iga Swiatek cu 6-0, 6-0, a învins-o în trei seturi pe conaţionala Sofia Kenin, 6-2, 4-6, 7-6 (10/3).
Kazaha Elena Rîbakina, numărul doi mondial şi campioana de la Wimbledon din 2022, a obţinut o victorie în turul secund, 6-1, 6-2 cu Caty McNally.
Rezultatele înregistrate joi, la Wimbledon, în turul al doilea la simplu feminin:
- Daria Snigur (Ucraina) - Leolia Jeanjean (Franţa) 6-4, 6-3
- Ashlyn Krueger (SUA) - Mariam Bolkvadze (Georgia) 6-1, 6-0
- Emma Navarro (SUA/N.23) - Oksana Selekhmeteva (Spania) 3-6, 6-4, 6-1
- Marta Kostiuk (Ucraina/N.12) - Ana Blinkova (Rusia) 6-7 (5/7), 6-3, 6-3
- Jasmine Paolini (Italia/N.13) - Viktorija Golubic (Elveţia) 7-6 (7/0), 6-4
- Maria Sakkari (Grecia) - Kamila Rahimova (Uzbekistan) 6-3, 0-6, 7-6 (10/7)
- Alexandra Eala (Filipine/N.29) - Maya Joint (Australia) 3-6, 6-2, 6-0
- Iga Swiatek (Polonia/N.3) - Karolina Pliskova (Cehia) 6-1, 6-3
- Amanda Anisimova (SUA/N.6) - Sofia Kenin (SUA) 6-2, 4-6, 7-6 (10/3)
- Madison Keys (SUA/N.26) - Katie Swan (Marea Britanie) 6-1, 6-4
- Sorana Cîrstea (România/N.17) - Kimberly Birrell (Australia) 6-3, 6-4
- Linda Noskova (Cehia/N.9) - Maria Camila Osorio (Columbia) 6-3, 4-6, 6-2
- Liudmila Samsonova (Rusia) - Diana Şnaider (Rusia/N.15) 6-4, 4-6, 6-2
- Marie Bouzkova (Cehia/N.21) - Tyra Grant (Italia) 7-5, 6-3
- Elise Mertens (Belgia/N.25) - Maria Timofeeva (Uzbekistan) 2-6, 6-3, 6-0
- Elena Rîbakina (Kazahstan/N.2) - Caty McNally (SUA) 6-1, 6-2